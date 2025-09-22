時速90撞工地！竹市4死車禍「全未繫安全帶」　800m絕命路線曝

記者張君豪、劉人豪／新竹報導

新竹市經國路二段21日凌晨發生4死，僅一名15歲謝姓少年倖存。據了解，謝姓少年借車後再找朋友開車，從居酒屋出發後，車上所有人都沒繫安全帶，開了約800公尺，以時速8~90公里的速度撞進工地。

▲居酒屋到工地的距離約800公尺。（圖／翻攝自Google地圖）

警方指出，21日2時58分北區經國路二段工地發生車禍事故，肇事經過是自小客車沿經國路一段北往南方向直行第二車道，行經至東大路口後，疑因無照駕駛車速過快，自撞工地。駕駛18歲郭男、乘客18歲詹男、17歲金男、16歲宗男死亡，坐在副駕有傷害通緝的15歲謝男逃逸，第一分局北門所員警於21日11時30分許，在北門街查獲到案解送交安組偵處。

▲一行人離開居酒屋，無照駕駛開約800公尺撞進工地4死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

經清查居酒屋內消費，發現有4瓶啤酒，後座3人都有喝酒，謝姓少年並無酒精反應。駕駛郭男是謝姓少年朋友，無駕照，謝姓少年顧慮大家有喝酒，打電話請郭男來幫忙開車，未料開出去居酒屋約800公尺，2分鐘的路程撞進工地。

▲新竹4死車禍，車輛衝進工地畫面曝光 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方根據路口監視器及車禍現場煞車痕跡初判，肇事撞擊速度高達8~90公里、車上所有人都沒繫安全帶，高速撞擊下有1人被拋飛車外，其他死者也因在車內撞擊車體、車窗，導致頭部嚴重受傷。