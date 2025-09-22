「竹風好市集」首週甜蜜落幕　下週主題「風味家鄉」敬請期待

▲兩天吸引超過萬名市民與外地遊客前來。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2025竹風好市集首週主題-「我們與甜的距離」，於9月20日至21日於新竹護城河畔熱鬧登場。兩天吸引超過萬名市民與外地遊客前來，逾40攤烘焙甜點、飲品與特色攤位齊聚一堂，現場香氣四溢、人潮絡繹不絕，讓護城河畔洋溢甜蜜氛圍。

此次市集網羅全台人氣烘焙品牌，包括職人手感的「一覺吐司」、爆紅的「方人也鮮奶麻糬」、新竹在地人氣「艾比兒甜點」、人氣肉桂控必訪的「卷卷卷肉桂捲」、口碑不斷的「MUS烘焙工作坊」…等，攤位前大排長龍，許多民眾直呼「值得等！」，也有人興奮表示：「這裡根本是美食天堂，下週還要再來！」

除了甜點佳餚，市集亦安排音樂演出與親子體驗。創作歌手持修與未來少女申力安接力開唱，悠揚歌聲與美食香氣交織出最Chill的河畔氛圍，讓來訪的民眾邊享受美食、邊沉浸音樂，感受專屬於新竹的城市浪漫。親子手作課程也大受歡迎，大小朋友一同參與「創意杯子蛋糕 DIY」，不僅帶走甜美成品，更留下滿滿笑聲與回憶。

今年更首度推出「市集×商圈」聯合抽獎，民眾只要在市集或週邊商圈特約店家消費，就有機會把 Gogoro 機車、iPhone、iPad Air 等大獎帶回家，不少店家反映市集活動與抽獎機制帶動周邊商圈人潮及買氣，營業額明顯成長，形成市集與商圈共榮的良性循環。市府並表示，將持續歡迎更多尚未參與的商圈店家加入特約行列，一起分享人潮帶來的經濟效益。

代理市長邱臣遠表示，市府將持續推動「雙城計畫」，希望透過創意行銷與活動企劃的舉辦，不僅延續巨城商圈的熱絡氛圍，更進一步帶動舊城商圈的復興，讓新竹市形成「雙引擎」的經濟格局，成為市民與遊客共享的生活舞台。竹風好市集以「每週一主題」的方式進行，從烘焙甜點、異國料理到家鄉風味輪番登場，週週都有全新體驗，期待讓大家一再回味。

城銷處指出，「2025竹風好市集」自9月20日至11月30日連續11週舉行，每週都有不同主題，下週市集主題「風味家鄉」將於9月27日登場，帶來客家、眷村、原民等在地經典料理，讓大家一次嚐遍多元家鄉味，歡迎再次來護城河畔逛市集、嚐美食。更多活動訊息請上活動官網( https://www.hsinchucitygoods.com/index )或追蹤「跟風玩新竹」FB粉絲專頁（ https://www.facebook.com/seeinghsinchu ）。