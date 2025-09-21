快訊／竹市嚴重車禍！轎車逆向撞工地2死2傷　駕駛不見了

記者楊永盛、張靖榕／新竹、台北連線報導

農曆七月最後一天，新竹市北區今（21）日凌晨發生一起重大車禍，1輛滿載5人自小客車，疑似高速行駛時失控衝撞經國路二段一處工地，導致車內4名男性乘客全數受困車內，最終造成2死2重傷的慘劇，駕駛則失蹤。新竹市消防局出動7車19人搶救，經現場破壞車體將人員脫困後緊急送醫，目前仍有2人命危。

▲新竹死亡車禍。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



根據消防局通報，案發時間為凌晨2時57分，救難人員於3時3分趕抵現場，地點位於新竹市北區經國路二段30號。報案人表示，1輛汽車撞入工地圍籬，疑似車內有3至4人，可能有人受困。首批抵達的竹光分隊91號救護車目視即回報3人OHCA（到院前心肺功能停止）、1人重傷，立即加派三民91、南寮91、香山91與竹光11號車馳援。

經過破壞車體進行脫困救援，4名傷者陸續送醫，分別為：

第一名：男性，約17歲，OHCA，由中山01車送醫後不治。

第二名：男性，約23歲，意識昏迷，由竹光91車送醫。

第三名：男性，約17歲，意識昏迷，由南寮91車送醫。

第四名：男性，約33歲，OHCA，由三民91車送醫後不治。

此次車禍現場一度傳出車內有多人受困，消防單位於凌晨3時42分確認全數人員脫困並完成送醫。雖2人仍處於重傷昏迷狀態，已無人受困於車輛中，警方目前正尋找失蹤駕駛到案。由於死者均為年輕男性，詳細肇事原因及駕駛身分仍待警方進一步調查釐清。

新竹市消防局呼籲，駕駛人務必遵守交通安全規範，避免疲勞駕駛及高速行駛，以免發生難以挽回的憾事。