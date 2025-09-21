　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／竹市嚴重車禍！轎車逆向撞工地2死2傷　駕駛不見了

記者楊永盛、張靖榕／新竹、台北連線報導

農曆七月最後一天，新竹市北區今（21）日凌晨發生一起重大車禍，1輛滿載5人自小客車，疑似高速行駛時失控衝撞經國路二段一處工地，導致車內4名男性乘客全數受困車內，最終造成2死2重傷的慘劇，駕駛則失蹤。新竹市消防局出動7車19人搶救，經現場破壞車體將人員脫困後緊急送醫，目前仍有2人命危。

▲新竹死亡車禍。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲新竹死亡車禍。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

根據消防局通報，案發時間為凌晨2時57分，救難人員於3時3分趕抵現場，地點位於新竹市北區經國路二段30號。報案人表示，1輛汽車撞入工地圍籬，疑似車內有3至4人，可能有人受困。首批抵達的竹光分隊91號救護車目視即回報3人OHCA（到院前心肺功能停止）、1人重傷，立即加派三民91、南寮91、香山91與竹光11號車馳援。

▲▼新竹死亡車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

經過破壞車體進行脫困救援，4名傷者陸續送醫，分別為：
第一名：男性，約17歲，OHCA，由中山01車送醫後不治。
第二名：男性，約23歲，意識昏迷，由竹光91車送醫。
第三名：男性，約17歲，意識昏迷，由南寮91車送醫。
第四名：男性，約33歲，OHCA，由三民91車送醫後不治。

▲▼新竹死亡車禍。（圖／記者楊永盛翻攝）

此次車禍現場一度傳出車內有多人受困，消防單位於凌晨3時42分確認全數人員脫困並完成送醫。雖2人仍處於重傷昏迷狀態，已無人受困於車輛中，警方目前正尋找失蹤駕駛到案。由於死者均為年輕男性，詳細肇事原因及駕駛身分仍待警方進一步調查釐清。

新竹市消防局呼籲，駕駛人務必遵守交通安全規範，避免疲勞駕駛及高速行駛，以免發生難以挽回的憾事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

馬偕醫專控員工「拿補助讀碩士落跑」　討31萬違約金結果出爐

新竹4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇　他全程蒐證：小心這輛車

苗栗打詐全國乙組冠軍獎勵翻倍　鍾東錦加碼頒發榮譽縣民

快訊／彰濱海堤浮屍今移出！是否為失蹤60天阿公待DNA鑑定

三寶對決畫面曝！單手騎車滑手機撞BMW　機車飛高高重砸自己

桃園街友搶地盤鬧出人命！他遭痛毆送醫不治　兇嫌躲新北落網

冒用頭貼造謠放颱風假！警查出有中學生涉案　黃偉哲：絕非小事

馬偕醫專控員工「拿補助讀碩士落跑」　討31萬違約金結果出爐

新竹4死車禍！倖存少年是主揪　居酒屋餐敘成「今生最後一聚」

藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

管碧玲：海洋不是政治棋盤　最需接受海洋素養教育的是中國領導人

【廣編】巧寓舍計以設計立足國際　勇奪美國IDA大獎殊榮

卓榮泰第二場便當會「聚焦2議題」　綠委憂新財劃法剝奪弱勢權益

陳世凱視察蘇花路廊防災整備　指示鐵公路3系統提前聯防

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影　人氣男星再現圓潤老爹

【遇上搭訕男如何迴避】她講一句話秒擺脫！

社會熱門新聞

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

南門市場驚見SOS！稅捐處女員工獲救

鬼門關前4少年慘死！檳榔西施直擊還原驚悚瞬間

即／台中26歲女15樓墜落爆頭亡　母崩潰認屍

新竹4死車禍！事發前聚會歡唱畫面曝　友不捨：兄弟一路好走

板橋電塔夫妻雙屍！欠高利貸流連旅館躲債

板橋夫妻雙屍　警將過濾錢莊朝重利罪偵辦

男與小女友拍露臉性愛片　分手後慘了

中和小姊弟找到了！家長Threads急求助　超多熱心網友協尋

一行人喝4瓶酒！倖存15歲少年借車找友幫開　高速撞工地釀4死

黃偉哲被盜頭貼發停班課　本人道歉了

民眾報案「懶覺不見了幫我找」　基層員警怨：這種案件也在派？

澄清湖2死撞擊瞬間曝！家屬悲痛發聲

更多熱門

相關新聞

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

新竹市經國路21日凌晨驚傳死亡車禍，一輛搭載5名少年的自小客車高速衝入建築工地，釀成4死慘劇；事後證實，駕車的15歲謝姓少年不僅是涉嫌傷害罪遭警方協尋對象，還在事故後棄4名友人不顧，轉搭白牌車逃逸。警方上午循線將其逮捕到案。他案發前在Instagram上發布的限時動態也隨之曝光，內容顯示他與友人一路嬉鬧，成為4名死者生前最後身影。

澄清湖2死撞擊瞬間曝！家屬悲痛發聲

澄清湖2死撞擊瞬間曝！家屬悲痛發聲

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

「挽袖捐血、讓愛延續」台南北區大興公園吸引大批民眾回應

高雄祖孫騎車3貼遭撞　母女搶救不治

高雄祖孫騎車3貼遭撞　母女搶救不治

高速撞工地釀4死　倖存15歲少年遭逮否認是開車駕駛

高速撞工地釀4死　倖存15歲少年遭逮否認是開車駕駛

關鍵字：

新竹市北區經國路車禍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面