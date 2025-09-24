堰塞湖溢流重創光復鄉　國民黨捐100萬：卓榮泰別再指責任何人

記者鄭佩玟／台北報導

受強颱樺加沙環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水淹進光復鄉等地，截至24日上午8時，14人死亡、129人失蹤。國民黨主席朱立倫今（24日）主持中常會時表示，至今流出的水量，是整個堰塞湖的1/6，若繼續溢流下去，市區受到的衝擊有多大，民眾受的損失有多慘。集氣盼100多位失蹤民眾有好消息，也代表國民黨捐出100萬元幫助花蓮災區民眾；他也說，行政院長卓榮泰到場不用指責任何人，而是要把有無潰堤的可能性預作防範。

▲國民黨主席朱立倫捐100萬救災。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫指出，從目前統計數字來看，花蓮情況非常不樂觀，全國要匯集所有力量，共同同心協力為花蓮救災，同時集氣，盼100多位失蹤民眾有好消息，他也代表國民黨捐出100萬元幫助花蓮災區民眾。

朱立倫說，至今流出的水量是整個堰塞湖的1/6，若繼續溢流下去，市區受到的衝擊有多大，民眾受的損失有多慘，這都是非常嚴重災情。事實上，這是中央主管河川，最上游、中游水保署負責，下游經濟部水利署負責，堰塞湖監控管理過程中，為何造成如此嚴重溢流，還造成這麼大損失？但現在不是相互指責、究責的時候，此時是團結一心救災的時候，希望中央地方團結一心，不願見到任何部會現在就想推諉責任，也不想看到相互指責畫面。

至於中央與地方救災團隊全力搶救，卻因責任歸屬與言語交鋒，讓行政院長卓榮泰與花蓮立委傅崐萁在勘災現場氣氛一度火爆。朱立倫強調，全國現在應同心救災，這是所有民眾最關心且重視的事情，行政院長卓榮泰到場不用指責任何人，而是要把有無潰堤的可能性預作防範，台灣是多雨量地方，任何地方都可能會發生此災情，要記取此嚴重教訓。

