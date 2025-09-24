堰塞湖溢流「空拍見湖水少75%」　林保署：蓄水估剩2300萬噸

記者許敏溶／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨（23日）溢流重創光復鄉。農業部林保署表示，今（24日）清晨啟動無人機進行空拍勘查，發現溢流口壩頂已遭水流下切80公尺，湖水也比昨天縮減75%，仍維持紅色警戒，呼籲民眾確實配合政府指令避難，切勿靠近馬太鞍溪河道，林保署也會儘速依最新狀況重新研擬防災警戒機制。

▲林保署今天利用無人機勘查堰塞湖，發現溢流後蓄水量減少75％。（圖／林保署提供）

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，根據中央災害應變中心最新統計，至少14人死亡。隨著颱風遠離，林業保育署在今天清晨啟動無人機到堰塞湖上空進行空拍，並根據空拍進行研判。

林保署表示，從空拍畫面顯示，溢流口壩頂已遭溢流的水流下切80公尺，蓄水量從昨天最高峰的9100萬噸，今天剩餘水量約2300萬噸，等於大幅縮減75%，但仍維持紅色警戒，故呼籲民眾確實配合政府指令避難，切勿靠近馬太鞍溪河道

林保署指出，考量山區仍有降雨土砂會持續流出，搶災搶險時應注意施工人員安全，故林保署將儘速根據最新狀況，重新研擬防災警戒機制，來因應下次可能的堰塞湖災害。解除時機將綜合考量堰塞湖蓄水量體、壩體外觀穩定狀況、下方河道沖刷情形，審慎評估綜合研判後，調整或解除警戒。