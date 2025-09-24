　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打臉傅崐萁！王世堅指撤離是地方業務　「怎麼會沒做事罵有做的？」

記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成水淹光復鄉釀14死152人失聯的嚴重災情。目前救災行動仍在持續，國民黨花蓮立委傅崐萁今（24日）連番砲轟中央、聲稱責任都在中央。對此，民進黨立委王世堅受訪時回嗆，徐榛蔚、傅崐萁責無旁貸，中央政府反而在這一次颱風那麼早就開始預警、安排撤離計畫，也調派大批國軍、台電人員，請問花蓮縣政府有提出任何對策嗎？通通沒有耶。You can't beat something with nothing，怎麼反過來批評有在做事的，還嫌人家姿勢不對，這不是很奇怪嗎？

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

王世堅表示，花蓮這幾年來受到的災情，尤其是這一次堰塞湖的問題，徐榛蔚縣長、傅崐萁委員兩位責無旁貸，沒有任何理由、藉口可以開脫！希望他們面對問題，不要把所有的問題都推給中央政府，中央政府反而在這一次颱風那麼早就先預警，也調派大批國軍、台電人員隨時進駐，要搶救、搶修。

王世堅指出，中央政府已經做好很完整配套、準備，反而沒有看到花蓮縣政府有做任何的預防措施，甚至在颱風預警發布之後，徐榛蔚縣長才趕緊趕回國內。他強調，地方政府有地方政府的責任，應該勇敢的承擔起來，不要再推托，既然都已經趕快銷假趕回國內，大家也不會怪徐榛蔚縣長有出國的行程。

王世堅提到，最主要的是長年來徐榛蔚跟傅崐萁掌握了花蓮縣所有人脈、資源、中央補助，理應交出適切成績單才對，結果交不出亮麗的成績單，還讓花蓮縣災情一次比一次嚴重，「因為我發現，你們找到可以推諉的理由，找了那麼多的藉口，只要一推四五六推給中央政府，這不是身為地方首長、地方國會議員應有的擔當」，希望不要再有任何藉口了，徐榛蔚、傅崐萁責無旁貸。

媒體也提問，如何看待，傅崐萁今批評中央，要求垂直撤離才會導致14個人死亡？王世堅無奈表示，撤離照說是地方政府第一線要處理，結果花蓮縣政府沒有做任何的撤離計畫，中央反而跳出來有擔當的做撤離計畫，也安排了人員、車輛、地點安置，這些都中央做的啊，花蓮縣政府什麼都沒做，怎麼可以批評有在做事的中央政府呢？

王世堅指出，地方政府應該針對哪一些地方該撤離、疏散到什麼地方、安置，包括車輛、後續醫療看護救治，還有飲用的食物飲水等等，這些地方政府應該站出來第一線要做，你什麼都沒做，怎麼好意思講這個話？中央政府撤離的部分可能沒有辦法做到百分之百完整，但是中央政府至少有想到有做嘛，在第一線的花蓮縣政府、民政局、社會局、消防局在幹什麼呢？

對於救災，王世堅強調，花蓮縣政府是災情的第一現場，當然要指揮縣府的相關人員，一開始就要規劃好啊！所以什麼都沒做的來批評有在做事的，還嫌人家姿勢不對，這不是很奇怪嗎？大家不要在災情過後口水戰，一開始就預料到花蓮縣政府一定會口水戰，這個不好。

王世堅指出，剛剛才說徐榛蔚跟傅崐萁責無旁貸，因為你們也自稱是花蓮王不是嗎？也確實花蓮的選民這一、二十年來都把他們的選票託付給你們兩位了嘛，那就應該好好地做，有錯的要認錯、疏忽就是疏忽，不要再推託給中央政府，中央政府即便有幾樣沒有完整考慮好，至少一開始對堰塞湖監測，那也是中央政府去做的啊。

王世堅表示，請問花蓮縣政府有提出任何對策嗎？通通沒有耶。You can't beat something with nothing，你什麼都沒做在罵有做事的，這很奇怪。花蓮縣民眾會越看得清楚誰真的有在做事，做事的前提要先有擔當，錯了就是錯了，就是認錯那趕快改進，希望他們兩位能夠特別注意、責無旁貸，不要再推托，不要再講一大堆藉口。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮急需援手！衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

助災區復原　卓榮泰捐1個月所得至0923堰塞湖災害賑災專戶

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊揭原意

溢流洪水全跑到市區　官員「這次量太大」：超過預估4倍

快訊／賴清德、蕭美琴捐1個月所得　至0923堰塞湖災害賑災專戶

林保署公布應變時間軸　溢流當天曾發「7次紅色警戒」通報花蓮縣府

傅崐萁未對災後重建提建議　行政院重申：中央地方要扛起責任

堰塞湖溢流17死「綠委要政院釋殺傷力消息反擊」？　綠黨團回應了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

【全國最爛路又坍】投89線再傳邊坡坍方　雙向交通中斷

政治熱門新聞

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

綠委要政院釋出「殺傷力」消息反擊？　民進黨團回應了

溢流全跑到市區　水利署長：這次量太大

爆破就解決了！　傅崐萁批中央不給比照南投堰塞湖爆破處理

林保署公布時間軸　溢流當天曾發7次紅色警戒通報縣府

堰塞湖溢流花蓮災情慘　國民黨爽賣萊爾校長球被網友罵翻

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

還原22日災變中心會議　花蓮憂堰塞湖是未爆彈、劉世芳要3鄉鎮急撤

傅崐萁當面狂轟卓榮泰　許淑華籲停止卸責：不分黨派團結救災

卓榮泰心繫失聯百人　傅崐萁跳針問責中央嗆「都我們在救災」

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

更多熱門

相關新聞

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情慘重，也讓中央與國民黨立委傅崐萁就責任歸屬直接槓上。有立院人士透露，民進黨立委王定宇在綠委群組舉特定粉專攻擊花蓮縣長徐榛蔚的圖卡為例，標註行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄，表示民進黨秘書長徐國勇建議，透過媒體、第三方釋出澄清且具殺傷力消息，以利友軍、民進黨立委和政務人員接著反擊。

蔣萬安捐1個月所得　盼光復鄉民度過難關

蔣萬安捐1個月所得　盼光復鄉民度過難關

民進黨定調救災優先　座談會、選對會喊卡、928黨慶預計延期

民進黨定調救災優先　座談會、選對會喊卡、928黨慶預計延期

國民黨基金會送暖嘉義弱勢

國民黨基金會送暖嘉義弱勢

多圖！國軍先搶通災區道路　出動戰車送物資、背行動不便居民撤離

多圖！國軍先搶通災區道路　出動戰車送物資、背行動不便居民撤離

關鍵字：

花蓮徐榛蔚傅崐萁國民黨王世堅行政院卓榮泰樺加沙堰塞湖馬太鞍溪

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面