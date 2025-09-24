打臉傅崐萁！王世堅指撤離是地方業務　「怎麼會沒做事罵有做的？」

記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成水淹光復鄉釀14死152人失聯的嚴重災情。目前救災行動仍在持續，國民黨花蓮立委傅崐萁今（24日）連番砲轟中央、聲稱責任都在中央。對此，民進黨立委王世堅受訪時回嗆，徐榛蔚、傅崐萁責無旁貸，中央政府反而在這一次颱風那麼早就開始預警、安排撤離計畫，也調派大批國軍、台電人員，請問花蓮縣政府有提出任何對策嗎？通通沒有耶。You can't beat something with nothing，怎麼反過來批評有在做事的，還嫌人家姿勢不對，這不是很奇怪嗎？

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

王世堅表示，花蓮這幾年來受到的災情，尤其是這一次堰塞湖的問題，徐榛蔚縣長、傅崐萁委員兩位責無旁貸，沒有任何理由、藉口可以開脫！希望他們面對問題，不要把所有的問題都推給中央政府，中央政府反而在這一次颱風那麼早就先預警，也調派大批國軍、台電人員隨時進駐，要搶救、搶修。

王世堅指出，中央政府已經做好很完整配套、準備，反而沒有看到花蓮縣政府有做任何的預防措施，甚至在颱風預警發布之後，徐榛蔚縣長才趕緊趕回國內。他強調，地方政府有地方政府的責任，應該勇敢的承擔起來，不要再推托，既然都已經趕快銷假趕回國內，大家也不會怪徐榛蔚縣長有出國的行程。

王世堅提到，最主要的是長年來徐榛蔚跟傅崐萁掌握了花蓮縣所有人脈、資源、中央補助，理應交出適切成績單才對，結果交不出亮麗的成績單，還讓花蓮縣災情一次比一次嚴重，「因為我發現，你們找到可以推諉的理由，找了那麼多的藉口，只要一推四五六推給中央政府，這不是身為地方首長、地方國會議員應有的擔當」，希望不要再有任何藉口了，徐榛蔚、傅崐萁責無旁貸。

媒體也提問，如何看待，傅崐萁今批評中央，要求垂直撤離才會導致14個人死亡？王世堅無奈表示，撤離照說是地方政府第一線要處理，結果花蓮縣政府沒有做任何的撤離計畫，中央反而跳出來有擔當的做撤離計畫，也安排了人員、車輛、地點安置，這些都中央做的啊，花蓮縣政府什麼都沒做，怎麼可以批評有在做事的中央政府呢？

王世堅指出，地方政府應該針對哪一些地方該撤離、疏散到什麼地方、安置，包括車輛、後續醫療看護救治，還有飲用的食物飲水等等，這些地方政府應該站出來第一線要做，你什麼都沒做，怎麼好意思講這個話？中央政府撤離的部分可能沒有辦法做到百分之百完整，但是中央政府至少有想到有做嘛，在第一線的花蓮縣政府、民政局、社會局、消防局在幹什麼呢？

對於救災，王世堅強調，花蓮縣政府是災情的第一現場，當然要指揮縣府的相關人員，一開始就要規劃好啊！所以什麼都沒做的來批評有在做事的，還嫌人家姿勢不對，這不是很奇怪嗎？大家不要在災情過後口水戰，一開始就預料到花蓮縣政府一定會口水戰，這個不好。

王世堅指出，剛剛才說徐榛蔚跟傅崐萁責無旁貸，因為你們也自稱是花蓮王不是嗎？也確實花蓮的選民這一、二十年來都把他們的選票託付給你們兩位了嘛，那就應該好好地做，有錯的要認錯、疏忽就是疏忽，不要再推託給中央政府，中央政府即便有幾樣沒有完整考慮好，至少一開始對堰塞湖監測，那也是中央政府去做的啊。

王世堅表示，請問花蓮縣政府有提出任何對策嗎？通通沒有耶。You can't beat something with nothing，你什麼都沒做在罵有做事的，這很奇怪。花蓮縣民眾會越看得清楚誰真的有在做事，做事的前提要先有擔當，錯了就是錯了，就是認錯那趕快改進，希望他們兩位能夠特別注意、責無旁貸，不要再推托，不要再講一大堆藉口。