團隊預警「堰塞湖潰壩」即時疏散　李鴻源：不可能用炸藥爆破

生活中心／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流引發災情。台大土木系教授、內政部前部長李鴻源今受訪時透露，2周前內政部長劉世芳請他組了一群專家開始監測，並預估滿水位溢流和潰壩影響，內政部根據他們的預估，提前疏散了7千到8千人，「要是沒有做疏散，後果恐怕就不堪想像。」

▲林業保育署24日上午利用無人機勘查堰塞湖，溢流口壩頂已遭水流下切80公尺。（圖／林保署提供）

李鴻源指出，馬太鞍溪堰塞湖滿水位有9000萬噸的水，大約是2到3座牡丹水庫的水量。內政部長劉世芳2周前請他找了一群土木專家就開始做監測，評估水量有多少，假如滿水位溢流的時候，它什麼時候可能開始「潰壩」，潰壩完以後洪峰在什麼時候會到什麼地方，什麼地方可能會決堤，決堤以後淹的深度、淹的範圍全都算出來了。

有網友質疑為何不以爆破方式處理，李鴻源直言不可能，「它是一座山，要怎麼炸？我們都想過了，要用多少的炸藥去爆破，爆破的話炸藥會造成更多沒有辦法控制的狀況，所以這個不是一個選項。」

李鴻源認為，這個堰塞湖的量體實在太大了，像這一次的溢流事件沒有辦法預防，只能預估淹水的範圍跟時間，因此當初他們以數字模擬，跑了好幾個數字，實際結果跟模擬的還算吻合，所以疏散的很成功。

他強調，處理堰塞湖唯一能做的就是引流，後續就是要把這些堆在河裡面的泥沙慢慢疏濬，但未來下流河川淤積問題會非常嚴重。