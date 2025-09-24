　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「翠玉白菜」捷克展出遭恐攻威脅　故宮：加強安全管理

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

▲國立故宮博物院首度在「捷克國家博物館」展出《故宮文物百選及其故事》特展，近日陸委會接獲恐嚇信。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

故宮近來於捷克國家博物館展出「翠玉白菜」等百選文物展，不料陸委會接獲電子恐嚇郵件，指出若持續展出，不排除該館將發生遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件。故宮今（24日）緊急召開應變會議，並提出4點說明，除了表示捷克回報展館一切正常，文物也受到24小時保全系統全程監控；對於非理性作法，故宮予以共同譴責，並將採取必要的應對措施。

▲▼國立故宮博物院首度前往「捷克國家博物館」舉行《故宮文物百選及其故事》特展，打破過往以歷史時間軸線的策展形式，而是透過當代視角呈現新的策展脈絡，讓觀眾在歷史文物中，找到與「生活連結」的共鳴。（圖／記者林育綾攝）

▲陸委會接獲恐嚇信，信中指出故宮若持續展出，「捷克國家博物館」恐發生意外。（圖／記者林育綾攝）

故宮與捷克國家博物館合作，推出《故宮文物百選及其故事》9月12日起開展，展出「翠玉白菜」、「清明上河圖」等上百件珍貴文物，也是故宮文物首度登上歐洲。不料展覽開始後就頻頻接獲「抗議」，陸委會更在22日接獲恐嚇信件，據悉外交部、文化部亦收到以相同電子郵件帳號寄送的恐嚇信函。

針對陸委會接獲電子恐嚇信指稱，國立故宮博物院捷克展遭受恐嚇威脅之訊息，故宮說明如下：

1、9月22日接獲陸委會電話聯繫後，外交部、故宮已分別轉知駐捷克代表處及捷克國家博物館（捷博），要求相關單位加強防患，避免意外事件發生，亦請捷博加強安全管理，留意是否有可疑人士，並適時聯繫回報。

2、據捷博回報展館狀況一切正常，展出文物均置放於玻璃展櫃內，並由24小時保全系統全程監控，以確保文物安全。故宮亦與捷博保持密切聯繫，並安排視訊會議，以利即時溝通與處理。

3、今（24）日故宮召開捷克展緊急應變會議，故宮蕭宗煌院長召集登錄保存處、器物處、書畫文獻處、數位資訊室及政風室等相關單位研商應變措施，亦知會國内相關單位，協助加強院區、展場及資訊系統之防護，避免危害南北院區之情事發生。

4、故宮呼籲，此次赴捷克展覽，屬於國際博物館界正常合作的文化交流活動，旨在讓歐洲民眾認識故宮文物，並吸引來臺觀光，具有良善正面意義，期待各界給予尊重與支持。對於非理性作法，故宮予以共同譴責，並將採取必要的應對措施，盼各界共同尊重文化的普世價值。

相關報導

陸委會接恐嚇信！　威脅故宮從捷克撤展　否則「不排除恐攻」

捷克「故宮特展」遭抗議　李遠：中華文化本來就屬台灣一部分

09/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

快訊／花東再迎「大雷雨」突襲！　豪雨特報最新警戒區域曝

光復鄉17死救援急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光　他嚇醒：濃煙密佈！慘況曝

快訊／台東縣海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落　明天停班停課

馬太鞍溪橋替代道路「縣道193線」搶通　開放小型車通行

首長捐出一月薪助花蓮賑災　中投加碼各捐200萬救助金

486先生表態「不會捐款花蓮」！還開罵卓榮泰：邀傅崐萁幹嘛

她喊「普發1萬元全捐花蓮」炸鍋了！一票人搖頭：捐物資比較好

來不及逃！他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　倖存兒痛哭：不想讓我淹死

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！屬牛職場、情運兩得意

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

【半張臉毀了】獨孫打靶出事！阿嬤含淚：至少保住右眼

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

早預告堰塞湖溢流「為何不跑？」　一票搖頭

486先生表態「不會捐款花蓮」　開罵卓榮泰

農曆8月「3生肖」旺到發紫 ！

他急喊「抓緊我」媽卻鬆手　兒痛哭：不想讓我被淹死

光復鄉急需物資與沐浴車　當地議員：別捐泡麵

超市超商「1類型飲品」　一喝回不去被掃光！全場哀號

睡到一半「行動電源爆炸」客廳冒火光！他嚇醒

秋分到！　4生肖大豐收

她喊「普發1萬元全捐花蓮！」全場炸鍋

國家級災難！　新竹市「毒汞米」恐成營養午餐

即／花東再迎「大雷雨」　豪雨最新警戒區域曝

「歸功這群人」長輩逃過一劫！傷亡恐怕更多人

別再說啥都沒做！他曝應變小組「7月就成立」

相關新聞

故宮捷克展遭恐嚇信威脅　外交部發聲了

故宮捷克展遭恐嚇信威脅　外交部發聲了

陸委會22日接獲電子恐嚇郵件指稱，倘政府繼續於捷克國家博物館舉辦文物展，不排除該館將發生遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件，希我政府慎重考量該展覽是否繼續舉辦。對此，外交部發言人蕭光偉今（24日）表示，外交部已指示我國駐捷克代表處立即洽請捷克警方注意，也建議陸委會將該恐嚇電郵送交我國警政單位查處，並嚴厲譴責此等恐嚇威脅行徑。

陸委會接恐嚇信！　威脅故宮從捷克撤展：不排除恐攻

陸委會接恐嚇信！　威脅故宮從捷克撤展：不排除恐攻

捷克總統：若有必要「擊落俄軍戰機」

捷克總統：若有必要「擊落俄軍戰機」

拚外交！　萬美玲推動台、捷兩國交流受肯定

拚外交！　萬美玲推動台、捷兩國交流受肯定

李遠訪歐結束：台灣在世界是一個強大存在

李遠訪歐結束：台灣在世界是一個強大存在

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

最不尊重別人的三大星座！

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

