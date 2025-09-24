「翠玉白菜」捷克展出遭恐攻威脅　故宮：加強安全管理

▲國立故宮博物院首度在「捷克國家博物館」展出《故宮文物百選及其故事》特展，近日陸委會接獲恐嚇信。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

故宮近來於捷克國家博物館展出「翠玉白菜」等百選文物展，不料陸委會接獲電子恐嚇郵件，指出若持續展出，不排除該館將發生遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件。故宮今（24日）緊急召開應變會議，並提出4點說明，除了表示捷克回報展館一切正常，文物也受到24小時保全系統全程監控；對於非理性作法，故宮予以共同譴責，並將採取必要的應對措施。

▲陸委會接獲恐嚇信，信中指出故宮若持續展出，「捷克國家博物館」恐發生意外。（圖／記者林育綾攝）

故宮與捷克國家博物館合作，推出《故宮文物百選及其故事》9月12日起開展，展出「翠玉白菜」、「清明上河圖」等上百件珍貴文物，也是故宮文物首度登上歐洲。不料展覽開始後就頻頻接獲「抗議」，陸委會更在22日接獲恐嚇信件，據悉外交部、文化部亦收到以相同電子郵件帳號寄送的恐嚇信函。

針對陸委會接獲電子恐嚇信指稱，國立故宮博物院捷克展遭受恐嚇威脅之訊息，故宮說明如下：

1、9月22日接獲陸委會電話聯繫後，外交部、故宮已分別轉知駐捷克代表處及捷克國家博物館（捷博），要求相關單位加強防患，避免意外事件發生，亦請捷博加強安全管理，留意是否有可疑人士，並適時聯繫回報。

2、據捷博回報展館狀況一切正常，展出文物均置放於玻璃展櫃內，並由24小時保全系統全程監控，以確保文物安全。故宮亦與捷博保持密切聯繫，並安排視訊會議，以利即時溝通與處理。

3、今（24）日故宮召開捷克展緊急應變會議，故宮蕭宗煌院長召集登錄保存處、器物處、書畫文獻處、數位資訊室及政風室等相關單位研商應變措施，亦知會國内相關單位，協助加強院區、展場及資訊系統之防護，避免危害南北院區之情事發生。

4、故宮呼籲，此次赴捷克展覽，屬於國際博物館界正常合作的文化交流活動，旨在讓歐洲民眾認識故宮文物，並吸引來臺觀光，具有良善正面意義，期待各界給予尊重與支持。對於非理性作法，故宮予以共同譴責，並將採取必要的應對措施，盼各界共同尊重文化的普世價值。