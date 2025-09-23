陸委會接恐嚇信！　威脅故宮從捷克撤展　否則「不排除恐攻」

▲陸委會。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會今日表示，昨（22）日接獲電子恐嚇郵件指稱，倘政府繼續於捷克國家博物館舉辦文物展，不排除該館將發生遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件，希我政府慎重考量該展覽是否繼續舉辦。

陸委會今日下午發布新聞參考資料，標題為「針對國立故宮博物院在捷克辦展遭受恐怖威脅，陸委會嚴正譴責，呼籲共同維護歷史瑰寶，停止暴力恐嚇的非理性行為」，並披露上述狀況。

對此恐怖威脅作為，陸委會嚴正譴責。據悉外交部及文化部亦收到以相同電子郵件帳號寄送的恐嚇信函，已通知我外館及捷克有關單位加強留意安全維護等事宜。

國立故宮博物院百年院慶的首場海外特展「故宮文物百選及其故事」，本月11日在捷克國家博物館揭幕，精選131組件珍貴文物，其中最受矚目的人氣國寶「翠玉白菜」更是首度登上歐洲舞台，與國寶「清院本清明上河圖」、「多寶格」等經典展品同場亮相。

大陸國台辦發言人陳斌華本月10日於例行記者會上表示，包括故宮文物在內的歷史文化遺產是老祖宗留給我們的寶貴財富，承載著中華民族的文化基因和共同記憶，兩岸同胞有責任保護好、傳承好。

陳斌華批評，民進黨當局一方面極力推進「文化台獨」、「去中國化」，另一方面又大肆利用中華文化瑰寶進行謀「獨」操弄。他要「正告民進黨當局」，「任何玷污、毀損國寶文物的行為，都將遭到全民族的一致譴責和歷史的無情審判」。

陸委會副主委梁文傑隨後回應，國立故宮博物院名聞國際，赴捷克舉辦特展，單純是國際間文化交流。他說，「對於國台辦的無端指控，我們感到很無奈，搞文化大革命的是中共，破壞中華文化的也是中共，當年湄洲媽祖祖廟在文革時期幾乎全毀，後來重建靠的是台灣信徒捐款、捐贈，由此可見，對岸一直宣稱台灣在『去中國化』，就是一個世紀大謊言」。