台捷簽署文學駐村交流　李遠訪歐結束：台灣在世界是一個強大存在

▲李遠訪歐行程結束，表示身為台灣人感到驕傲。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／布拉格報導

文化部長李遠首度訪歐行程結束，他特地在布拉格時間凌晨發文，提到此行從巴黎「台法文化獎」評審，到捷克的故宮特展，「抗議」如影隨形，但來自和法國、捷克的堅定友誼，一路有驚無險，談了很多合作案，也簽了備忘錄，未來跟兩國的合作很多，有感表示「我想我們守住了」，更說此行感受到「台灣在世界上是一個強大的存在。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化部長李遠見證摩拉維亞圖書館館長庫比切克、駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙，簽署「台捷文學駐村交流計畫」。（圖／文化部）



李遠為「2025台灣歐洲文化年」先後拜訪法國、捷克，洽談更多文化交流與合作機會，13日赴捷克第二大城布爾諾（Brno），見證摩拉維亞圖書館館長庫比切克（Tomáš Kubíček）與駐捷克代表處文化組副組長馬嘉霙，共同簽署「台捷文學駐村交流計畫」合作協議，宣告自明（2026）年起，台灣、捷克兩國每年將互派1位作家或譯者駐村1個月，為雙邊文學創作與文化對話開啟新里程碑。

庫比切克提到，「摩拉維亞圖書館」與「國立台灣文學館」2022年簽署合作協議以後，台文館以很高的效率，短時間就籌辦了捷克現當代文學展。隨後摩拉維亞圖書館也啟動與台灣的大學間合作，從到訪學習的學生身上，他看見台灣學生對研究的熱情。

此次摩拉維亞圖書館與台灣展開第3階段「駐村計畫」的合作，將藉由雙方互相駐村深入兩國文學圈，增加對彼此文學的瞭解，庫比切克堅信，文學可以成為文化外交重要工具。

▲李遠回顧捷克行程。（圖／文化部）

李遠表示，4天的捷克交流行程，他與電影、文學等各界對談，深刻理解更多的接觸與來往能更有助於台捷間彼此的理解。他也分享在故宮特展開幕酒會時，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）問他，「台灣為何捨得讓珍貴的故宮文物來到捷克？」李遠毫不猶豫地回答，「台捷的感情深厚，如果一定只能選擇一個國家，當然選擇捷克」。

此外李遠12日晚間在「哈維爾圖書館」進行文學講座時，他發現自己說的笑話，都能獲得捷克觀眾熱烈回應，「原因應該來自於台捷雙方都經過漫長悲傷的歷史，因此所產生的幽默感，如同台灣人總喜歡讀米蘭・昆德拉（Milan Kundera）的作品一般。對於啟動駐村計畫，李遠也充滿期待，「多麽希望我是第一個駐村的人」。

▲此行與捷克談成許多未來合作。（圖／文化部）

李遠13日也參訪布爾諾的重要文化資產，包括地下儲水歷史建築（Žlutý kopec Water Tanks）、聯合國教科文組織世界文化遺產、現代建築大師路德維希．密斯．凡德羅（Ludwig Mies van der Rohe）設計的圖根哈特別墅（Villa Tugendhat）。

在最後一站參觀圖根哈特別墅時，別墅特地放上台灣國旗迎接李遠及訪團，讓大家持續感受一路以來，捷克對台展現的友好關係。

▲參觀圖根哈特別墅時，別墅特地放上台灣國旗迎接李遠及訪團。（圖／記者林育綾攝）



結束歐洲行程，李遠也在14日凌晨有感於臉書發文，提到從巴黎的「台法文化獎」到布拉格的「故宮文物百選」特展，沿途雖然面臨中共抗議壓力，但法國與捷克展現的堅定友誼，讓所有交流順利推進，並簽署多項合作備忘錄，為未來文化合作開啟新契機。他表示，「我們守住了，是因為台灣有自己的實力，展現了強大的力量與意志力，才能堅持住尊嚴」。

李遠說，行程緊湊到每天深夜才回旅館，往往累到倒頭就睡，但在布拉格最後一天，他與訪團在查理大橋留下「一起跳躍」的照片，象徵圓滿收尾，直說「身為台灣人，感到驕傲與幸福」，隔天清晨更說，「我是一個不可救藥的樂觀主義者，也是一個一成不變的愛國主義者。這趟歐洲之行，更讓我堅定相信，台灣在世界上是一個強大的存在。」