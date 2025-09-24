故宮捷克展遭恐嚇信威脅　外交部嚴厲譴責：已請當地警方注意

▲國立故宮博物院人氣國寶〈翠玉白菜〉首度登上歐洲，同時還有上百件珍貴文物到「捷克國家博物館」展出。（圖／記者林育綾攝）

記者詹詠淇／台北報導

陸委會22日接獲電子恐嚇郵件指稱，倘政府繼續於捷克國家博物館舉辦文物展，不排除該館將發生遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件，希我政府慎重考量該展覽是否繼續舉辦。對此，外交部發言人蕭光偉今（24日）表示，外交部已指示我國駐捷克代表處立即洽請捷克警方注意，也建議陸委會將該恐嚇電郵送交我國警政單位查處，並嚴厲譴責此等恐嚇威脅行徑。

國立故宮博物院百年院慶的首場海外特展「故宮文物百選及其故事」，本月11日在捷克國家博物館揭幕，精選131組件珍貴文物，其中最受矚目的人氣國寶「翠玉白菜」更是首度登上歐洲舞台，與國寶「清院本清明上河圖」、「多寶格」等經典展品同場亮相。

不過，陸委會22日卻接獲電子恐嚇郵件指稱，倘政府繼續於捷克國家博物館舉辦文物展，不排除該館將發生遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等意外事件，希我政府慎重考量該展覽是否繼續舉辦。陸委會23日透過新聞資料表示，「針對國立故宮博物院在捷克辦展遭受恐怖威脅，陸委會嚴正譴責，呼籲共同維護歷史瑰寶，停止暴力恐嚇的非理性行為」。

對此，外交部發言人蕭光偉今（24日）表示，外交部頃獲陸委會告知，該會於22日接獲恐嚇電郵表示，倘續於捷克國家博物館舉辦文物展，不排除該館將發生人員意外、遭縱火、失竊、開槍、恐怖襲擊等事件。

蕭光偉指出，外交部已指示我國駐捷克代表處立即洽請捷克警方注意，也建議陸委會將該恐嚇電郵送交我國警政單位查處，並嚴厲譴責此等恐嚇威脅行徑。