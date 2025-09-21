要北約硬起來！愛沙尼亞、捷克、立陶宛呼籲「擊落俄越界戰機」

▲圖為捷克總統帕維爾。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

愛沙尼亞、捷克、立陶宛敦促北約（NATO）對於俄羅斯侵犯領空一事採取更強硬的回應，包括擊落侵犯邊界的俄羅斯戰機。

波蘭公共電視台英語頻道（TVP World）、RBC-Ukraine等報導，北約東翼近期發生一連串事件，除了有將近20架俄羅斯無人機侵犯波蘭領空之外，俄軍3架米格-31戰鬥機（MiG-31）19日未經許可侵犯愛沙尼亞領空，停留將近12分鐘。愛沙尼亞稱此為嚴重挑釁，總理麥克爾（Kristen Michal）表示，愛沙尼亞已根據北大西洋公約第4條請求進行磋商。

針對俄羅斯戰機侵犯愛沙尼亞領空事件，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，這些違規行為明顯加劇歐洲緊張情勢，北約應該要採取軍事回應，「我們必須做出適當回應，包括可能擊落俄羅斯戰機」。

帕維爾說，「波蘭和愛沙尼亞近日發生的事件，以及烏克蘭過去4年的遭遇，都與我們息息相關。如果不團結一致，遲早有一天，我們也會落得同樣下場。」

愛沙尼亞國會外交委員會主席米克爾森（Marko Mihkelson）援引土耳其2015年擊落俄羅斯蘇-24戰機一事指出，若再次發生侵犯事件，愛沙尼亞應該考慮採取類似的應對措施。前外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）則主張關閉邊界，並與拉脫維亞、立陶宛、波蘭進行協調。