拚外交！　桃園立委萬美玲推動台、捷兩國交流受肯定

▲桃園立委萬美玲(左一)推動台、捷兩國交流。（圖／萬美玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園立委萬美玲18日會見捷克參議院外交國防與安全委員會主席Pavel Fischer及捷克駐台代表David Steinke。萬美玲說：Fischer主席是歐洲政壇重量級人物，長期力挺台灣加入國際組織，是台灣重要國際友人，雙方就台捷直航、教育文化、科研產業合作等議題進行交流，並期待未來雙方有更全面且深入的合作。

萬美玲指出，桃園跟捷克克布爾諾市有締交姊妹市，期待雙方能有更深入的合作交流，因此特別邀請Fischer主席及Steinke代表抽空到桃園參訪。

Fischer主席表示，此次來台灣除了與國防部、外交部、經濟部進行交流，並參加了「台北國際航太暨國防工業展覽會」，也特別安排拜訪擔任「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長的立法委員萬美玲，因為她長期推動台、捷兩國合作，尤其是台、捷直航及教育、文化交流上有很大助力。

Fischer主席說，希望萬美玲能持續支持推動增加台、捷直航班次，因為現在幾乎是班班爆滿供不應求，同時也提及捷克對於台灣留學生有提供獎學金，希望台、捷雙方能有更多學校能締結姐妹校，更多台灣學生到捷克留學。

萬美玲說，今(114)年是她第六年擔任「中華民國與捷克國會友好聯誼會」會長，期間對於推動台、捷兩國合作不遺餘力，如今雙邊合作已擴展至科技、文化、教育及經貿等領域，此次Fischer主席與Steinke代表來訪，對於促進台捷國會外交與實質合作，具有重要意義，期待透過此次會談，為台灣與捷克關係開創更多合作契機。