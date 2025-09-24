　
社會 社會焦點 保障人權

妻愛上小王「宮廟換車衝摩鐵」醋夫提告求償120萬　敗訴理由曝

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲醋夫懷疑妻子偷吃，向小王提告求償120萬元敗訴。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名人夫「大雄」懷疑妻子搞外遇，讓他綠光罩頂，便以她與小王相約出遊甚至上汽車旅館，以及到賣場購物吃飯等畫面當證據，一狀告上法院，以侵害配偶權為由向小王求償120萬元精神慰撫金。不過，經過法院審理後，法官認為人夫提出的證據，無法明確證明2人有親密行為，判決敗訴。而兩人事後也已離婚。

判決書指出，人夫主張，他與妻子結婚12年，婚後育有兩子，原本感情融洽，2年前前妻外出工作後，兩人爭吵變多，經常深夜才回家，還自行搬離住處，自己後來才發現她與小王關係不尋常。

人夫控訴，前妻將機車停在宮廟前，搭乘小王貨車出遊至深夜、多次前往摩鐵、一同前往賣場購物、用餐等等，大雄認為，小王明知她已婚仍刻意介入，導致雙方離婚收場，因此向小王求償120萬元。

小王抗辯否認，她並未告知自己已婚，兩人只是朋友關係，從未去過汽車旅館，也未曾發生性關係或任何親密行為，從他家離開是為了拿取遺落的安全帽；兩人同車是因為人妻請他載送購物；而一同出現在賣場和餐廳時，自己的孩子也在場，只是普通的朋友往來和幫忙，並無曖昧。

法院在審理後，逐一檢視顏男提出的各項證據，發現汽車旅館的影片無法確認貨車的駕駛為小王，也無法證明影片中的女性就是人妻，不足以認定兩人有侵害配偶權的行為。從人夫提供的畫面中並未拍到任何親吻、擁抱等性暗示或超越一般社交分際的動作。關於「朋友幫忙」的說法並非完全不可採信。因此，無法確切證明有侵害配偶權的親密行為，因此判人夫敗訴。

09/23 全台詐欺最新數據

花蓮光復重創　彰化特搜隊待命馳援

花蓮光復重創　彰化特搜隊待命馳援

強烈颱風樺加沙挾帶驚人雨勢，重創東台灣，花蓮太鞍溪上游堰塞湖因連日豪雨提前溢流，引發大規模泥流，瞬間沖毀馬太鞍溪橋，滾滾洪水更在短時間內湧入，民眾受困於湍急的洪水中，情況危急，亟待救援，彰化縣特種搜救隊已經準備好了，隨時待命出發。

即／西濱芳苑路段2車相撞4人受傷　一度全線封閉

即／西濱芳苑路段2車相撞4人受傷　一度全線封閉

紅綠燈沒亮！女騎士被撞死　彰化縣府國賠94萬

紅綠燈沒亮！女騎士被撞死　彰化縣府國賠94萬

「週週領現分紅」他信了　匯411萬只拿回6萬

「週週領現分紅」他信了　匯411萬只拿回6萬

彰化天空驚現「極光級」夢幻彩雲！民眾搶拍

彰化天空驚現「極光級」夢幻彩雲！民眾搶拍

彰化敗訴損害賠償配偶權抓姦離婚

LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

