「週週領現分紅18萬」他信了　匯411萬只拿回6萬！惡男判2年半

記者唐詠絮／彰化報導

「週週領現！分紅18萬」彰化一名謝姓男子在網路登誘人廣告，以博弈事業合夥名義詐騙曾姓被害人。短短一個月內，被害人連續匯款44次、總金額高達411萬元，事後卻只拿到6萬元「紅利」。彰化地院審結，認定謝男利用網際網路詐欺事實明確，重判2年6個月有期徒刑，並須全數返還詐得款項405萬元。

謝男原從事餐飲業，有謊稱販售iPhone或AirPods卻寄送口罩給買家詐騙前科，所獲判決均不滿3個月；政府於2024年7月實施《詐欺犯罪危害防制條例》，依照刑法第339條之4，利用網際網路對公眾散布詐欺訊息者，最重可處1年以上、7年以下有期徒刑。

判決指出，謝男於2020年4月在PTT「toberich」版發文，聲稱經營實體博弈事業，強調「入股分紅、每月穩賺5至10萬」、「每週結報表、雙週分紅」等話術。曾姓被害人看到廣告後透過LINE聯繫，謝男進一步誇大收益「一個月可以分到18萬」、「總結都是贏的」，甚至提供所謂「週分紅3至12萬」的假案例取信於人。

為營造真實感，謝男還指示陳姓友人提供銀行帳戶作為收款戶頭，使曾男深信不疑。自同年4月14日起至5月23日，曾男共匯款44筆，總金額達411萬6,566元，最高單日匯款金額更達80萬元。

詐騙過程中，謝男為安撫被害人，曾於5月23日透過陳姓友人交付6萬3,319元作為「首期紅利」，但與承諾的每月10萬元差距極大。曾男不滿質問，謝男卻拒接電話、徹底失聯。曾男驚覺受騙後報警，才揭發這起假投資真詐騙的犯行。

檢警追查發現，謝男為掩飾金流，要求陳姓友人多次提領贓款，再透過何姓友人帳戶轉匯，層層洗錢意圖隱匿犯罪所得。謝男到案後堅稱是「投資糾紛」，但檢方認定其從未實際經營博弈事業，明顯構成詐欺。

彰化地院審理時，法官審酌謝男「正值青壯卻不事正業，利用網路散布假資訊詐財」，且犯後僅部分還款，未與被害人和解，顯無悔意。儘管謝男最終坦承犯行，但考量其犯罪手段、造成鉅額損失，依《刑法》第339條之4「以網際網路對公眾散布詐欺取財罪」從重量刑。