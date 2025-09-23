路口紅綠燈沒亮！女騎士遭撞卡車底身亡　彰化縣府國賠94萬

▲福興鄉沿海路與144縣道因號誌燈不亮發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉沿海路五段與縣道144線交叉路口，去年6月1日發生一起致命車禍！一名61歲吳姓女子清晨騎機車返家時，因路口紅綠燈「全面失靈」與小貨車碰撞，人車倒地送醫不治。家屬歷經一年多追究責任，經國家賠償審議委員會調查後，確認號誌故障為管理疏失，今年9月縣府與家屬達成協議，支付94萬元國賠金。

縣議員藍駿宇表示，事故發生於去年6月1日清晨5點40分，吳女從鹿港騎車返回福興住家，行經事故路口時，從監視器畫面中顯示當時福興橋上紅綠燈竟完全未亮，她持續前行時，與綠燈直行的小貨車發生碰撞，吳婦當場倒地，雖緊急送醫仍傷重身亡。

▲福興鄉沿海路與144縣道因號誌燈不亮發生死亡車禍。（圖／議員藍駿宇提供）

藍駿宇指出，事發當時沿海路北上有看到紅燈號誌，在福興橋上號誌是全暗，死者未看到號誌遭撞不幸喪命，其實橋上應該是紅燈如果號誌當時正常運作，這場悲劇根本不會發生，他的丈夫也因此悲痛離世。事後他有向議會提出質詢，希望縣府交通處能全面檢修相關的號誌燈運行，涂淑媚議員也協助其家人申請國賠。

彰化縣府行政處說明，今年4月接獲申請後，立即調閱監視器與維修紀錄，經國家賠償審議委員會認定縣府應負管理不周之責。依據《彰化縣國家賠償事件計算基準》，綜合考量家屬經濟狀況、精神損害，並扣除「與有過失」比例後協議得出賠償94萬元。

