馬太鞍溪堰塞湖溢流！花蓮光復鄉重創　彰化特搜隊待命馳援

▲前往花蓮救災，彰化特搜隊待命。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

強烈颱風樺加沙挾帶驚人雨勢，重創東台灣，花蓮太鞍溪上游堰塞湖因連日豪雨提前溢流，引發大規模泥流，瞬間沖毀馬太鞍溪橋，滾滾洪水更在短時間內湧入，民眾受困於湍急的洪水中，情況危急，亟待救援，彰化縣特種搜救隊已經準備好了，隨時待命出發。

馬太鞍溪橋斷裂後，洪水夾帶泥沙直衝光復鄉市區，多處低窪地區水深及膝，部分區域甚至達到一層樓高。許多民宅被洪水沖毀，車輛泡水，道路中斷，通訊一度受阻。目前警消及國軍已投入救災，但因災區範圍廣大，且部分地區仍有土石流及落石風險，救援行動面臨嚴峻挑戰。

面對花蓮的嚴峻災情，全國各縣市消防特搜隊紛紛表達支援意願。彰化縣消防局長施順仁表示，在接獲花蓮災情通報後，彰化縣特種搜救隊已迅速完成救災器材整備，準備就緒，隨時待命出發。

施順仁局長指出，由於救災資源的統籌與調度需由中央災害應變中心統一指揮，目前彰化特搜隊仍在待命階段，同時強調「只要接獲中央指示，彰化特搜隊將立即啟程，火速馳援災區，全力投入救援工作，與花蓮鄉親共同度過難關。」

目前，中央災害應變中心正密切監控花蓮災情，並協調各方資源投入救災。期盼在各界齊心協力下，能將災害損失降至最低，並協助受災民眾盡快脫困，重建家園。