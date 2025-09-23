彰化天空驚現「極光級」夢幻彩雲！民眾搶拍　鄭明典曝原因

記者唐詠絮／彰化報導

強烈颱風「樺加沙」外圍環流侵襲台灣，雖然彰化地區還沒感受到明顯風雨，但昨天(22日)傍晚的天空卻意外上演了一場「颱風限定版」視覺盛宴！整片天空被夕陽染成橘紅、紫黃交織的漸層色調，雲彩如流動極光般閃耀，伴隨著彩虹，讓路過民眾驚呼連連，瞬間洗爆在地社團。前氣象局長鄭明典也解密背後成因，原來這夢幻景象正是颱風外圍環流與夕陽聯手打造的「魔法時刻」。

▲颱風前夕彰化天空出現夢幻火紅雲彩。（圖／民眾提供，以下同）

彰化從下午開始就出現特殊的分層雲系。到了傍晚5點多，夕陽餘暉穿透高低不同的雲層，瞬間點燃整片天空——紅色、橙色、紫色與金黃色如潑墨般暈染開來，更有人捕捉到彩虹與夕彩同時登場的難得畫面。網友們紛紛在臉書社團「大員林生活圈」、「彰化踢爆網」曬照，直呼：「根本是天空在開演唱會！」

「大員林生活圈」版主「葡萄爺爺」激動表示，這次的夕陽完全不同以往，「雲層彷彿在流動變幻，根本是極光級的夕彩！」他號召網友一起分享照片，瞬間湧入上百張投稿。留言區更是沸騰，有人笑稱「颱風送來的伴手禮太美了」，還有人幽默提醒，「拜託颱風本人別來，美景留下就好！」

前氣象局長鄭明典解釋，這種現象其實與颱風的雲系結構密切相關。他分析，當時台灣中北部尤其是西半部雲層較薄，陽光容易穿透，而高空中仍有足夠的雲量；夕陽斜射時，藍色光線被大氣散射，剩下偏紅的光線照到雲層底部，就形成了所謂的「火燒雲」。

鄭明典進一步說明，「夏季本來就容易出現這類景觀，颱風來臨前後機率更高，」鄭明典補充，「因為颱風外圍雲層通常較鬆散，陽光有機會穿透，加上上空有雲層當『畫布』，自然造就絕美夕彩。」隨著「樺加沙」持續侵襲，彰化地區一早便下起小雨，氣象單位也提醒民眾，務必做好防颱措施，安全才是最重要的事。