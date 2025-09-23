花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀　公路局曝替代道路方案

▲馬太鞍溪橋遭沖毀，公路局23日宣布規劃替代道路。（圖／公路局提供）



記者柯振中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪橋遭洪水沖毀，交通受阻，公路局23日宣布規劃替代道路，以確保民眾出行安全。初步繞行路線需耗時約2.5小時，另縣府正積極搶修193線，若24日上午水勢退去，最快可縮短至約半小時完成繞行。

公路局指出，目前替代方案建議由台11丙線銜接台11線再轉台30線，但此路線將增加約2.5小時行車時間，對民眾出行影響較大。為減少交通不便，已與花蓮縣政府協調加速193線搶通。

若水勢持續退去，預計24日上午7點起，可啟用「花46線－箭瑛大橋－193線－台11甲線」的替代道路，繞行時間大幅縮短至約0.5小時，盼能快速恢復交通順暢，減輕民眾困擾。

公路局表示，將隨時監控颱風動態，並透過CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及媒體即時發布警訊。公路局呼籲民眾，颱風豪雨期間山區道路容易坍方或落石，風險極高，如非必要請避免進入山區道路，並務必事先規劃行程。建議多利用「幸福公路APP」、智慧化省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）及警廣廣播掌握最新資訊。