政治焦點

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

▲參謀總掌梅家樹23日主持第五次災防應變中心管制會議。（圖／國防部提供）

▲參謀總掌梅家樹23日主持第五次災防應變中心管制會議。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖今（23日）溢堤，不僅沖斷馬太鞍橋，光復鄉市區也湧入泥流。國防部晚間表示，由參謀總長梅家樹上將主持第五次災防應變中心管制會議，統籌指揮各作戰區，並要求陸軍司令部明日至花蓮地區開設前進指揮所，隨時掌握災情，依地方政府需求，編組兵力及運用相關機具設備，全力支援災後復原工作。

國防部說，應變中心管制會議傍晚在國防部召開，由各編組作業人員及部隊，分別報告天候、災情狀況及相關整備工作。梅家樹指示，後續強降雨可能造成災情擴大，第二作戰區需與地方政府保持密切聯繫，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作；救災部隊應依現場實際狀況，適時調整救災機具，優化救災效率，確保救援工作符合實際需求。梅家樹亦指導第三、四作戰區，同步完成兵力及機具整備待命，俾於必要時跨區支援救災任務。

國防部強調，「災害防救」為國軍中心任務之一，「苦民所苦、疾民所疾」更是國軍官兵執行災防任務的中心信念。官兵將秉持初衷，持續擔任「全民守護者」角色，盡力協助地方政府，執行災害防救及市容復原工作，讓民眾早日回歸正常生活。

ET快訊
快訊／仍有124人失聯！　水淹光復已14死34傷
快訊／工廠大火！「一家三口」遺體尋獲了
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發

關鍵字：

梅家樹國防部國軍陸軍花蓮颱風馬太鞍樺加沙

