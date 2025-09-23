堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖入光復市區導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）



記者陳家祥／台北報導

樺加沙颱風警報雖解除，但仍持續影響全台，花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖今（23日）下午溢流，兩波洪峰如海嘯般沖進光復鄉市區。對此，行政院秘書長張惇涵說，交通部長陳世凱已經在前往花蓮的路上，國軍也開始協助清掃主要街道，還包括台東、屏東、台北、新北、宜蘭的救災團隊，都前往支援花蓮，「救災、復原，我們中央地方一起努力，花蓮加油！」

張惇涵說，很多夥伴都還在災防應變中心，處理馬太鞍溪堰塞湖溢流的狀況。交通部長陳世凱已經在前往花蓮的路上。目前，國軍已經開始協助清掃主要街道，第二作戰區的其他國軍弟兄姊妹，一早也將前往支援。當然，也感謝台東、屏東、台北、新北、宜蘭的救災團隊，支援花蓮。

張惇涵說，卓榮泰院長預計明天前往花蓮勘災，而院長也指示，中央會在花蓮光復鄉，成立「前進協調所」，由水利專業的經濟部次長賴建信擔任總協調官，帶領相關部會團隊進駐，協助災後復原工作。

張惇涵指出，泥流水的狀況雖然逐漸消退，但災區狀況仍然非常泥濘，並且，東部地區到明天凌晨，預估仍然有累積接近200毫米的雨量，「救災、復原，我們中央地方一起努力，花蓮加油！」