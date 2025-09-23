馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

▲馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，洪水沖入光復市區導致嚴重災情。（圖／地方中心翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮光復鄉23日下午因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游多處嚴重淹水，災情慘重，全台不分藍綠各縣市也派遣搜救隊馳援。總統賴清德晚間也指示，中央災害應變中心統合各部會，全力協助花蓮縣府採取緊急應變措施、投入救災。民進黨稍早表示，秘書長徐國勇通令所有黨公職全力協助救災，待水勢稍緩，黨部救援物資將隨即運至災區補給，由於水流湍急，黨部主委嚴献宗也緊急聯繫經營泛舟業黨員，立即徵調相關泛舟物品，幫助災民儘可能遷往安全處所。

民進黨指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉水患災情嚴重。民進黨主席賴清德第一時間立即指示秘書長徐國勇通令所有黨公職全力協助救災。

民進黨表示，副秘書長何博文也隨即迅速和花蓮縣黨部主委嚴献宗、議會黨團總召張美慧議員取得聯繫，由於目前大水未退，淹水區域對外交通聯繫中斷。待水勢稍緩，黨部救援物資將隨即運至災區補給，盡全力協助災民。

民進黨提到，另由於水流湍急，嚴献宗主委也緊急聯繫經營泛舟業黨員，立即徵調相關泛舟物品，幫助災民儘可能遷往安全處所；張美慧議員及花蓮民代也掌握災情協助災民通報，並與消防單位取得聯繫，迅速支援災民，希望將災損降至最低。

