挺進淹水花蓮　勇消「全身灰泥」背災民涉水！找到1人無生命

記者許力方／綜合報導

「地表最強」樺加沙颱風掃過南台灣，帶來驚人風雨，花蓮縣23日下午發生馬太鞍溪堰塞湖壩頂因溢流事件，導致溪水暴漲、沖斷馬太鞍溪橋，光復鄉地區災情嚴重。台東縣長饒慶鈴調派消防局前往支援救災，消防隊員在市區淹水處搜救，揹著災民徒步跨越泥濘，不幸發現1人失去生命跡象。

台東縣消防局此次共動員台東、成功、關山大隊人車裝備，包含8車、4艘船艇與23名人員，並由副大隊長李志德及水域救生資深教官賴垣志帶隊。救援隊於23日下午5時集結出發，冒雨趕赴花蓮光復糖廠前進指揮所報到。

23日晚間近8時，台東救援人員接獲分派，負責光復鄉市區中山、林森、敦厚、仁愛路等14處重點區域搜索，範圍涵蓋光復車站附近鬧區。由於現場水流湍急、淤泥嚴重，救援團隊兵分兩路，以徒步涉水方式展開行動。至24日凌晨，已發現1名民眾沒有呼吸心跳，另協助4處共8名民眾撤離至收容所，並確認15處共28名民眾安全，但不願撤離。

此次救災行動除官方單位外，民間力量亦投入。台東縣徵調台灣國際緊急救難協會6人，由潘信州帶隊，協助搜救後勤與補給任務。同時，考量現場急流風險，縣府也動員台東縣水中運動訓練協會7人，由救難主委鄭又豪率隊，攜帶潛水裝備、攻擊式救生衣及頭盔，預定24日上午7時出發。