風王轟800毫米驚人雨量　2大原因花蓮「像刀切」下到紫發白

記者許力方／台北報導

強烈颱風「樺加沙」遠離台灣即將登陸廣東一帶，但其寬廣的外圍環流影響，東半部地區、南部山區仍易有豪大雨，中央氣象署持續發布「大規模或劇烈豪雨」作業，示警嚴防土石流、坍方。氣象專家觀測，花蓮雨量累積突破800毫米，非常驚人，是中央山脈攔截了水氣，加上地形抬升2大原因導致。

氣象署24日0時5分持續發布12縣市「豪雨特報」，受樺加沙颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，至24日上午花東地區、高屏山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭地區、桃園山區、台中山區、南投山區、屏東地區、恆春半島及蘭嶼綠島有局部大雨或豪雨，新北山區、台南、高雄地區及新竹、嘉義山區有局部大雨發生機率。

▲花蓮降雨紫到發白，2天下破800毫米。（圖／中央氣象署）



即使樺加沙已經遠離，解除海陸颱風警報，但根據氣象署統計，截至24日凌晨1時50分，23至24日的2日累積雨量排行，前十分別落在花東、高雄，其中花蓮天祥已經突破714毫米位居第一，台東卑南的利嘉林道也有超過600毫米，高雄桃源的南天池則下破533毫米。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，不到2天，花蓮天祥雨量已突破800毫米，整個花東縱谷、宜花東及屏東山區「雨勢均非常驚人」。由於中央山脈攔截颱風東南風所夾帶的大量水氣，加上強烈的地形抬升作用，形成一道緊貼稜線、猶如刀切般鮮明的降雨分布，東、西部有著強烈對比。



台灣颱風論壇預估，未來24小時，花東山區仍可達300至490毫米，平地150至340毫米的雨勢。