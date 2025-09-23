　
國際

杜特蒂「毒品戰爭」釀數千人亡！　被控3項危害人類罪

▲▼菲律賓前總統杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際刑事法院（ICC）檢察官正式向菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）提出3項危害人類罪名，指控他在擔任市長及總統期間，策劃並執行大規模掃毒行動，導致至少76起法外處決案件。

綜合《彭博》及《法新社》等外媒，根據檢方7月4日公開的起訴書內容，現年80歲的杜特蒂被控「與共犯制定共同計畫，透過包括謀殺在內的暴力犯罪，以『消滅』菲律賓境內犯罪嫌疑人」，認定他不僅直接下令執行殺戮，更協助並教唆相關犯行。

起訴內容顯示，杜特蒂第一項指控涉及他2013至2016年擔任納卯市（Davao）市長期間的19起謀殺案；第二項則與他2016至2017年總統任內，針對「高價值目標」（High Value Target）實施的14起謀殺相關；第三項指控涵蓋2016至2018年間全國「清剿行動」中，對低階毒品使用者及販賣者的43起謀殺案。

人權組織估計，杜特蒂主政期間發動毒品戰爭，已造成數千人死亡，實際傷亡人數可能遠超官方統計。

他目前關押於荷蘭海牙的ICC拘留中心，首席辯護律師考夫曼（Nicholas Kaufman）主張，當事人因「多重認知功能障礙」而無法接受審判。ICC法官正評估杜特蒂心理狀態，以決定他是否具備出庭受審的能力。

09/22 全台詐欺最新數據

美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院

美國傳出正考慮最快本周內對整個國際刑事法院（ICC）實施制裁，以報復ICC調查以色列在加薩戰爭中涉嫌犯下的戰爭罪行，恐怕危及這個位於海牙的國際司法機構日常運作。

太空俯瞰照曝　「全球最強颱風」樺加沙重創菲

快訊／又有熱帶低壓生成！估24小時增強為「博羅依」颱風

超級颱風樺加沙登陸菲律賓　逾萬人撤離

超級颱風樺加沙強襲　菲2700人撤離

