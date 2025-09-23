太空俯瞰照曝光！　今年「全球最強颱風」樺加沙重創菲律賓

▲國際太空站（ISS）飛越超級颱風樺加沙颱風眼上空。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

超級颱風樺加沙（Ragasa）本週重創菲律賓北部，不僅帶來強風、豪雨與土石流，迫使數十萬人撤離，更一度以每小時265公里的持續風速，成為今年迄今全球最強風暴，威力超越大西洋颶風「艾琳」（Hurricane Erin）。隨著樺加沙一路往西推進，香港與中國南部廣東省嚴陣以待，全區航班、鐵路、學校接連停擺。

根據BBC、《紐約時報》報導，樺加沙於22日下午登陸菲律賓呂宋島（Luzon）北端的巴布延群島（Babuyan Islands），瞬間陣風高達285公里（177英里）每小時，當局警告「威脅生命」的風暴潮恐達3公尺以上。

菲律賓氣象局指出，北部多地已經出現嚴重豪雨與土石流，本格特省（Benguet Province）一名74歲男子因車輛遭土石流掩埋身亡，另有數輛車受困，傷亡情況仍待釐清。

國家減災委員會表示，目前已有超過10萬人撤離，其中1200人暫居收容中心，其餘投靠親友。包括首都馬尼拉（Manila）在內的大範圍地區，學校與政府機構22日全面停課停班。

▲菲律賓北部巴丹省（Batanes province）巴斯科（Basco），民眾觀望樺加沙侵襲時掀起的巨浪。（圖／達志影像／美聯社）



除了菲律賓受創，距離巴布延群島約740公里的台灣東部花蓮縣已有約300人撤離，全台共計3500人被要求避難。台灣政府並關閉南部與東部部分國家公園、登山步道及部分渡輪航線，防範二次災害。

氣象單位預測，樺加沙將於24日抵達香港外海，並可能在廣東沿海登陸。隨著颱風逼近，香港自23日起全面戒備。國泰航空（Cathay Pacific）宣布，自週二晚間6點起至週四早上6點，取消超過500班進出港航班，香港航空（Hong Kong Airlines）也宣布暫停所有出港班機。

香港機場管理局則表示，雖然3條跑道將持續開放，但會提供休息區給受困旅客，並發放飲水、毛毯與點心，航廈部分餐廳與商店將24小時營業。

香港教育局宣布，全港學校23日和24日停課。深圳市當局則規劃撤離40萬名居住於易淹水地區的居民，並呼籲民眾提前囤糧。廣東鐵路營運商也宣布，自23日下午起縮減班次，並於24日全面停駛。

菲律賓當局同時提醒，當地仍需警戒持續降雨帶來的洪水與土石流；而在剛經歷連週豪雨與洪患的背景下，民眾對政府防洪基礎建設不足的不滿情緒持續升高，已有數萬人在21日走上街頭抗議。

樺加沙在菲律賓當地被稱為「南多」（Nando），儘管路徑略有偏移，氣象專家警告其威力不容小覷。