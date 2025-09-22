「超級颱風」樺加沙強襲！風速飆破時速200km　菲2700人撤離

▲「超級颱風」樺加沙可能登陸或非常接近菲律賓巴布延群島（Babuyan Islands）（圖／翻攝pagasa）



記者吳美依／綜合報導

根據菲律賓氣象局（PAGASA）最新資訊，樺加沙（Ragasa，菲律賓稱為Nando）21日上午增強為「超級颱風」，並且仍在持續增強。為了防範災害，菲律賓全國多地宣布停班停課，已有超過2700人緊急撤離家園。

根據PAGASA最新預報，樺加沙22日上午7時位於卡加延省（Cagayan）以東180公里處，正以每小時20公里速度往西移動，預計今天中午或下午登陸，或者非常接近巴布延群島（Babuyan Islands），屆時將維持強度或者進一步增強，預計23日上午離開菲律賓責任區。

樺加沙最大平均風速已達時速215公里、瞬間陣風更達時速265公里，沿途可能出現劇烈強風、暴雨及超過3公尺的暴潮（storm surge）等致命威脅，西南季風也將持續影響呂宋南部、維薩亞斯群島和民答那峨島。當局已對巴布延群島北部及中部地區發布最高等級5號風球警報。

面對颱風威脅，政府啟動大規模預防性撤離行動，截至21日晚間7時50分，呂宋北部和中部已有935個家庭一共2777人完成撤離。其中卡加延省撤離人數最多，其次為奧羅拉省（Aurora）及阿巴堯省（Apayao）。

菲律賓政府同步宣布，大馬尼拉地區及29個省份22日全面停課，政府機關也暫停辦公。內政部強烈敦促危險區域和低窪社區居民，配合政府預防性撤離措施，避免生命損失。