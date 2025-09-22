　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「超級颱風」樺加沙強襲！風速飆破時速200km　菲2700人撤離

▲▼「超級颱風」樺加沙強襲！風速飆破時速200km　菲2700人撤離。（圖／翻攝pagasa）

▲「超級颱風」樺加沙可能登陸或非常接近菲律賓巴布延群島（Babuyan Islands）（圖／翻攝pagasa）

記者吳美依／綜合報導

根據菲律賓氣象局（PAGASA）最新資訊，樺加沙（Ragasa，菲律賓稱為Nando）21日上午增強為「超級颱風」，並且仍在持續增強。為了防範災害，菲律賓全國多地宣布停班停課，已有超過2700人緊急撤離家園。

根據PAGASA最新預報，樺加沙22日上午7時位於卡加延省（Cagayan）以東180公里處，正以每小時20公里速度往西移動，預計今天中午或下午登陸，或者非常接近巴布延群島（Babuyan Islands），屆時將維持強度或者進一步增強，預計23日上午離開菲律賓責任區。

樺加沙最大平均風速已達時速215公里、瞬間陣風更達時速265公里，沿途可能出現劇烈強風、暴雨及超過3公尺的暴潮（storm surge）等致命威脅，西南季風也將持續影響呂宋南部、維薩亞斯群島和民答那峨島。當局已對巴布延群島北部及中部地區發布最高等級5號風球警報。

面對颱風威脅，政府啟動大規模預防性撤離行動，截至21日晚間7時50分，呂宋北部和中部已有935個家庭一共2777人完成撤離。其中卡加延省撤離人數最多，其次為奧羅拉省（Aurora）及阿巴堯省（Apayao）。

菲律賓政府同步宣布，大馬尼拉地區及29個省份22日全面停課，政府機關也暫停辦公。內政部強烈敦促危險區域和低窪社區居民，配合政府預防性撤離措施，避免生命損失。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身
4少年慘死　驚悚瞬間曝光！
快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新風雨預測出爐
4少年慘死...檳榔西施直擊！還原驚悚瞬間
新竹4死車禍！7少年凌晨「居酒屋聚餐」畫面曝
快訊／欠11萬管理費　隋棠回擊了！
樺加沙成為美軍標準「超級颱風」　鄭明典：強度達顛峰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單　梅鐸、甲骨文、戴爾在列

快艇運1000kg古柯鹼！美戰機出動　多明尼加外海空襲摧毀

你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷　症狀曝：離開韓國就崩潰

「超級颱風」樺加沙強襲！風速飆破時速200km　菲2700人撤離

快訊／日自民黨大選「5大咖登記參選」！　力爭石破茂接班人寶座

高喊3聲戰鬥！川普讚頌柯克是「烈士」　遺孀淚訴：已原諒凶手

撕破臉後世紀同框！　川普馬斯克「並肩而坐」握手嗨聊

川普訪中有條件？　讀賣新聞：北京希望美國宣布「不挺台獨」

李在明示警！　南韓恐因美國投資要求「再陷1997年金融危機」

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

TikTok確定變美國抖音！川普曝金主名單　梅鐸、甲骨文、戴爾在列

快艇運1000kg古柯鹼！美戰機出動　多明尼加外海空襲摧毀

你也有「首爾病」？中國Z世代集體淪陷　症狀曝：離開韓國就崩潰

「超級颱風」樺加沙強襲！風速飆破時速200km　菲2700人撤離

快訊／日自民黨大選「5大咖登記參選」！　力爭石破茂接班人寶座

高喊3聲戰鬥！川普讚頌柯克是「烈士」　遺孀淚訴：已原諒凶手

撕破臉後世紀同框！　川普馬斯克「並肩而坐」握手嗨聊

川普訪中有條件？　讀賣新聞：北京希望美國宣布「不挺台獨」

李在明示警！　南韓恐因美國投資要求「再陷1997年金融危機」

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

「他是大聯盟史上最強球員！」　巨人左投「做足功課」三振大谷

樺加沙持續逼近　今天離島海空運部分停航

屏東小貨車暴衝翻落卡1米深大排　消防員鑽隙救出80歲駕駛

索賄遭判12年！台西前鄉長林芬瑩今入監　夫遭通緝「我找不到」

特．好喝跨界聯名Razer開跑　全新曜黑抹茉系列、周邊一次看

撞3貼機車奪2命！肇事駕駛「頭上一大包」現身　低頭不發一語

「金城武樹」五花大綁畫面曝　「繩索+鉚釘」對決強颱樺加沙

2024藍白不合「民眾黨一定很後悔」　郝龍斌：爭取勝選最重要

性騷師調查性侵師　他竟咆嘯受害學生：為何申訴

記憶體概念股兩樣情！華邦電爆逾21萬張量走揚　旺宏跌逾半根

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

國際熱門新聞

畢業生投6000份履歷　連麥當勞也不要

英國、加拿大與澳洲宣布承認巴勒斯坦

納坦雅胡：建巴勒斯坦國威脅以色列生存

網友酸「虛擬偶像」長相醜　南韓法院：造成精神痛苦必須賠償

李在明：韓恐因美投資　再陷金融危機

英澳加承認巴勒斯坦國！以色列揚言擴大屯墾

吃牛排突然昏倒　男被店員拖到街上慘死

英加澳之後第4國！　葡萄牙宣布承認巴勒斯坦國

英國承認巴勒斯坦　聲明全文曝

川普才剛跟習通話　美國會團就來北京了

超級颱風樺加沙強襲　菲2700人撤離

英加澳承認巴勒斯坦國　以色列強硬表態：擴大約旦河西岸屯墾區

馬杜洛致函川普駁「領導毒梟」　美軍不甩繼續轟炸

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

更多熱門

相關新聞

樺加沙成為美軍標準「超級颱風」　鄭明典：強度達顛峰

樺加沙成為美軍標準「超級颱風」　鄭明典：強度達顛峰

中央氣象署預報指出，強颱樺加沙近中心最大風速可能達每秒60公尺，且強度持續提升，上次同樣強度的颱風為2018年的「山竹」，而七級暴風圈半徑也將再擴大至350公里。前氣象局局長鄭明典指出，樺加沙已達顛峰，是美軍颱風聯合警報中心「超級颱風」標準。

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

天佑台灣！　閃過「怪物等級」樺加沙關鍵原因曝

LIVE／強颱樺加沙「估中午觸陸」　氣象署最新說明

LIVE／強颱樺加沙「估中午觸陸」　氣象署最新說明

「怪物等級」樺加沙！　降雨更兇猛時間曝

「怪物等級」樺加沙！　降雨更兇猛時間曝

關鍵字：

颱風菲律賓樺加沙pagasaRagasaNando超級颱風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新風雨預測出爐

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

快訊／樺加沙加速！　最新動向曝

快訊／隋棠反擊了！

畢業生投6000份履歷　連麥當勞也不要

凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「不想抹滅」

不斷更新／樺加沙顛峰進逼！全台停班課一覽

更多

最夯影音

更多

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面