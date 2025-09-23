重大升級！美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院調查以色列

▲ 川普政府傳出將對國際刑事法院祭出制裁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國傳出正考慮最快本周內對整個國際刑事法院（ICC）實施制裁，以報復ICC調查以色列在加薩戰爭中涉嫌犯下的戰爭罪行，恐怕危及這個位於海牙的國際司法機構日常運作。

《路透》援引6名知情人士披露，美方預計很快將就相關「實體制裁」做出決定。消息人士表示，ICC官員已緊急召開內部會議，評估全面制裁可能的影響；成員國外交官也舉行會議。

一名美國官員則證實，正考慮對整個實體實施制裁，但未透露具體時程。華府此前已對ICC數名檢察官及法官祭出針對性制裁，但將整個機構列入制裁名單將是重大行動升級。

美國國務院發言人指責ICC主張對美國及以色列人員擁有「所謂的管轄權」，並出言警告，「國際刑事法院有機會透過關鍵與適當結構性改革來改變方向，但若繼續威脅美國國家利益，我們將採取額外措施，保護我們勇敢的軍人和其他人員。」國務卿盧比歐也曾批評，ICC是對美國構成國安威脅的法律戰工具。

針對整個實體的制裁可能影響ICC日常業務，包括員工薪資發放、銀行帳戶凍結及無法使用基本辦公軟體等。3名消息人士透露，為減輕可能的衝擊，法院已提前發放2025年剩餘薪資，並尋找替代的銀行服務及軟體供應商。

3名外交消息人士稱，部分ICC成員國將在本周於紐約舉行的聯合國大會上試圖反制美國進一步制裁。但海牙及紐約的4名外交消息人士認為，所有跡象都表明華府升級對ICC攻擊力道已成定局。

一名高級外交官直言，「個人制裁的路已經走到盡頭，現在問題不在於他們是否會採取下一步行動，而是他們何時行動。」