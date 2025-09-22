超級颱風樺加沙登陸菲律賓！逾萬人撤離　總統下令全面戒備

▲樺加沙已於22日下午3時左右登陸菲律賓，至今超過1萬人撤離至學校與疏散中心避難。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

「超級颱風」樺加沙（Ragasa，菲律賓稱為Nando）挾帶豪雨和強風侵襲菲律賓北部，菲律賓氣象局表示，樺加沙已於22日下午3時左右登陸卡加延省巴布延群島的帕努伊坦島（Panuitan Island），至今已有超過1萬人撤離避難。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已下令災害應變機構全面戒備。

拉普勒新聞網、法新社、路透等報導，樺加沙颱風截至22日下午2時的中心位置就在巴布延群島沿岸水域，以每小時25公里的速度朝西移動，中心附近最大持續風速為每小時215公里，陣風可達每小時295公里。根據災害機構分享的影片畫面，可見卡加延省已經出現狂風暴雨，且有巨浪，樹木劇烈搖晃。

菲律賓氣象局（PAGASA）指出，樺加沙颱風可能帶來危及生命的風暴潮。當局已警告，颱風可能釀成的災情包括大範圍洪水、土石流，並對房屋及基礎設施造成破壞。面對樺加沙來襲，馬尼拉大都會區與多個省份已宣布停班停課，多間航空公司取消國內航班，港口渡輪服務暫停。

除了菲律賓，越南國防部也已經下令其部隊密切關注颱風動向，並為晚些時候可能的登陸做好準備。中國大陸則是在南部多個省份啟動防洪措施，香港宣布自23日起關閉機場36小時，依據目擊者的說法，當地超市出現購買物資的人龍，牛奶等商品售罄，生鮮市場蔬菜售價飆到正常價格的3倍多。

▼馬尼拉大都會區與多個省份已宣布停班停課。（圖／達志影像／美聯社）