林佳龍歐洲行突破中國封鎖　涉外人士：國際友台訊號具體展現

▲外交部長林佳龍日前在義大利羅馬出席「優人神鼓」演出前酒會並致詞。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍近日率團赴歐洲，訪問捷克、義大利、教廷及奧地利等國，並出席「歐洲台灣文化年」系列活動，這不僅是他自2024年11月後第二度造訪歐洲，也由於和中國外交部長王毅的歐洲行時間部分重疊，甚至先後造訪奧地利維也納，被視為台灣突破中國長期外交封鎖的重要一步。涉外人士分析，林佳龍這趟行程背後，呈現出台灣這一年多來透過「總合外交」走出的全新戰略格局，也是國際民主陣營以實際行動釋出友台訊號的具體展現。

林佳龍上任至今1年4個月，除因當地局勢未能順利造訪的加勒比海友邦海地外，已陸續出訪我國11個邦交國、10個無邦交國以及歐盟，腳步之頻繁與拓展的廣度，展現出台灣多元外交的靈活與韌性。涉外人士表示，林佳龍繼突破多年限制訪問日本東京、率經貿考察團赴菲律賓等第一島鏈重要夥伴國家後，如今再度踏上歐洲，此行更造訪七大工業國集團（G7）之一的義大利，意義不僅在於透過文化與科技的「柔性外交」深化台歐交流，更在於彰顯台灣在民主夥伴網絡中不可或缺的角色。

涉外人士指出，這段期間以來國際情勢急遽變化，在二戰結束80年之際，中國藉「九三閱兵」刻意升高對台軍事恫嚇與法律戰，透過扭曲《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》等文件藉以脅迫台灣，企圖強化其「台灣問題內政化」的論據，進一步削弱台灣國際空間。然而，美國在台協會（AIT）日前發聲，強調中國針對二戰時期文件的論述「完全虛假不實」，並直指其意圖孤立台灣於國際社會之外，而後美國國務院面對記者提問亦表示「AIT已準確傳遞訊息」，明確反制中國意圖改變區域現狀並合法化侵略行徑的論述。

事實上，這一年多來，全球民主與理念相近國家不僅在言詞上表態力挺，更以實際行動展現對台支持，包括外賓接連訪台、各國國會決議反制聯大第2758號決議遭中國扭曲、以及持續派遣軍艦實踐台海自由航行等行動，均彰顯民主陣營與台灣站在一起的堅定立場。

涉外人士認為，在此特殊背景下，林佳龍的歐洲行更顯關鍵。尤其中國外長王毅不久前才將歐洲行的首站選在奧地利，試圖鞏固北京在歐洲的影響力。然而與此同時，林佳龍也成功造訪歐洲，最後一站更順利訪問王毅前腳才剛走的奧地利，且訪歐期間與捷克、義大利和奧地利國會議員及友台政要直接交流，更藉出席公開活動和致詞感謝國際挺台力量。前述人士指出，這場外交「交鋒」清晰地傳達了訊息：民主陣營的歐洲國家，透過行動表達願意並將持續與台灣並肩同行。

林佳龍上任後在總統賴清德「價值外交」和「經濟日不落國」理念下推動「總合外交」，涉外人士表示，這也賦予台灣外交新的契機和路徑。以這次訪歐行而言，以文化外交和科技外交為主軸，鏈結當代民主政治發源地之所在、具備深厚文化底蘊的歐洲國家，除了推動與理念相近國家的民主連結外，還結合經濟合作、產業互補與人文交流，形塑多層次的外交網絡。尤盼在歐洲正推動國安驅動的「去風險化」和「再工業化」背景下，台灣的科技與經濟優勢及「可信賴供應鏈」戰略價值，能進一步深化台歐經貿往來。

涉外人士提到，在中國持續打壓台灣國際參與空間下，林佳龍接連訪問亞洲及歐洲的重要民主國家實屬不易，這不僅展現台灣長期經營累積的信任與連結，也借重台灣經濟與科技優勢開拓新的外交取徑。正因如此，台灣的「外交突破」並非曇花一現，而是透過一次次「走出去」與「請進來」的累績，並持續尋找價值、同盟與經濟等多層面實質互惠基礎上，逐步開創新的外交格局。