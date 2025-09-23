僑胞集資時代廣場登「讓台灣參與」　外交部：經費被砍推案確實受影響

▲在聯合國大會召開之際，全球最受矚目地標之一的紐約時代廣場巨型看板上，再度亮起了「讓台灣參與」、「團結會更好」的廣告。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴，下同）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴昨表示，在聯合國大會召開之際，紐約時代廣場巨型看板再度亮起「讓台灣參與」、「團結會更好」廣告，儘管外交部因預算遭到刪減，今年無法支應這筆高額的廣告費用，但一群熱血的海外台灣人，自發集結民間力量，展現了無比堅韌的生命力與凝聚力。對此，外交部發言人蕭光偉今（23日）表示，今年外交部因為經費遭刪減，相關的推案規劃的確有受到影響。不過也感謝身在海外熱心的國人僑胞，自發性集結民間力量，主動募集經費在時代廣場刊登廣告。

蕭美琴22日透過社群表示，在聯合國大會召開之際，全球最受矚目地標之一的紐約時代廣場巨型看板上，再度亮起了「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）、「團結會更好」（Better Together）的廣告。她說，這不僅照亮了紐約，更讓台灣的光芒被世界看見。

蕭美琴指出，儘管外交部因預算遭到刪減，今年無法支應這筆高額的廣告費用，但一群熱血的海外台灣人，自發集結民間力量，展現了無比堅韌的生命力與凝聚力。

蕭美琴表示，要特別感謝北美洲台灣商會聯合總會白越珠總會長與各位熱愛台灣的朋友慷慨集資與大力協助，她認為，正是因為這份對家鄉的愛與團結，才讓台灣的聲音得以在國際舞台上被聽見，讓人深受感動。

對此，蕭光偉今日上午在「單位主管例行新聞說明會」表示，今年外交部因為經費遭刪減，相關的推案規劃的確有受到影響。不過也要感謝身在海外熱心的國人僑胞，自發性集結民間力量，主動募集經費在時代廣場刊登廣告，外交部特別表達誠摯感謝，感謝北美洲台灣商會聯合總會白越珠總會長與各位熱愛台灣的鄉親朋友大力協助。

針對聯大及ICAO參與，蕭光偉說明，目前由我民航局副局長林俊良率領的行動團正在蒙特婁，積極向國際社會宣達我國爭取參與「國際民航組織」（ICAO） 的相關訴求，爭取支持。外交部已積極進洽友邦及理念相近國家，爭取相關各國會以最適當的方式助我。