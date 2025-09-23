　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT：美國「強力支持」台灣有意義參與國際組織　包括ICAO

▲▼美國在台協會處長谷立言。（圖／總統府提供）

▲美國在台協會處長谷立言。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

近年國際支持台灣的力道持續升溫，荷蘭眾議院日前已壓倒性票數，通過「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案；而美國在台協會（AIT）23日表示，美國「強力支持」台灣有意義地參與國際組織，包括國際民航組織（ICAO）。

荷蘭眾議院18日以壓倒性票數147比3通過「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案。根據議案內容，指出1971年聯合國第2758號決議並未宣稱中國擁有台灣主權，也未限制台灣參與國際組織。

荷蘭國會認為，台灣參與國際組織，不僅有助台灣，也符合荷蘭利益，呼籲荷蘭政府在聯合國會議中積極倡議台灣參與。對此，我外交部也回應表達感謝，並強調將持續推動雙方在半導體供應鏈、資安與次世代通訊等領域合作。

此外，美國在台協會23日也發出聲明表示，美國「強力支持」台灣有意義地參與國際組織，包括國際民航組織（ICAO）。AIT表示，美國敦促國際民航組織薩拉薩爾秘書長（Juan Carlos Salazar）與夏基塔諾理事會主席（Salvatore Sciacchitano）促成台灣以理事會主席貴賓身分參與第42屆國際民航組織大會，台灣參與國際民航組織將能提升全球航空安全與保安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發
鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓
快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮堰塞湖溢流！卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

政院指已說清新版財劃法補助事權　北市嗆：只有簡報沒有公文

馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

特搜隊待命中　陳其邁「同島一命」：高雄風災也受各地朋友支援

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮撐住！堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　台北先遣搜救隊連夜支援救災

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮堰塞湖溢流！卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

政院指已說清新版財劃法補助事權　北市嗆：只有簡報沒有公文

馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

特搜隊待命中　陳其邁「同島一命」：高雄風災也受各地朋友支援

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮撐住！堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　台北先遣搜救隊連夜支援救災

中油勞宅有房無地悲歌！　居民控：工業電價「連冷氣都不敢開」

台鐵鳳林=瑞穗提前搶通　上午8時起全線恢復行駛

秋分到！　4生肖大豐收

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

佐佐木朗希飆161.9公里！羅伯斯曝25日重返大聯盟角色安排

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

坤悅邀震驚13億人「超級演說家」寇乃馨　分享高情商溝通坤粉嗨翻

狠嗆普丁顏面盡失　川普：美國準備「祭重稅」逼停戰爭

【啊你怎麼沒下車？】爸爸上國道才發現忘載兒去學校

政治熱門新聞

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：踏入必輸的局

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

堰塞湖工程8月已納特別預算處理　傅崐萁：盼政院負起責盡快解決

即／財產申報再出包被罰72萬　鍾東錦說話了

特搜隊待命中　陳其邁：高雄風災也受各地支援

卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

他列5大點反轟釋昭慧：道德綁架製造新的分裂

更多熱門

相關新聞

僑胞集資時代廣場登「讓台灣參與」　外交部曝原因

僑胞集資時代廣場登「讓台灣參與」　外交部曝原因

副總統蕭美琴昨表示，在聯合國大會召開之際，紐約時代廣場巨型看板再度亮起「讓台灣參與」、「團結會更好」廣告，儘管外交部因預算遭到刪減，今年無法支應這筆高額的廣告費用，但一群熱血的海外台灣人，自發集結民間力量，展現了無比堅韌的生命力與凝聚力。對此，外交部發言人蕭光偉今（23日）表示，今年外交部因為經費遭刪減，相關的推案規劃的確有受到影響。不過也感謝身在海外熱心的國人僑胞，自發性集結民間力量，主動募集經費在時代廣場刊登廣告。

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

五大信賴產業＋AI新十大建設　何晉滄：打造台灣「經濟日不落國」

美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院

美國擬祭「全面制裁」　報復國際刑事法院

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部這樣說

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部這樣說

台灣人莫名遭4英女圍毆！司機乘客全冷眼　外交部出手了

台灣人莫名遭4英女圍毆！司機乘客全冷眼　外交部出手了

關鍵字：

台灣荷蘭美國美國在台協會外交部AIT

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面