AIT：美國「強力支持」台灣有意義參與國際組織　包括ICAO

▲美國在台協會處長谷立言。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

近年國際支持台灣的力道持續升溫，荷蘭眾議院日前已壓倒性票數，通過「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案；而美國在台協會（AIT）23日表示，美國「強力支持」台灣有意義地參與國際組織，包括國際民航組織（ICAO）。

荷蘭眾議院18日以壓倒性票數147比3通過「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案。根據議案內容，指出1971年聯合國第2758號決議並未宣稱中國擁有台灣主權，也未限制台灣參與國際組織。

荷蘭國會認為，台灣參與國際組織，不僅有助台灣，也符合荷蘭利益，呼籲荷蘭政府在聯合國會議中積極倡議台灣參與。對此，我外交部也回應表達感謝，並強調將持續推動雙方在半導體供應鏈、資安與次世代通訊等領域合作。

此外，美國在台協會23日也發出聲明表示，美國「強力支持」台灣有意義地參與國際組織，包括國際民航組織（ICAO）。AIT表示，美國敦促國際民航組織薩拉薩爾秘書長（Juan Carlos Salazar）與夏基塔諾理事會主席（Salvatore Sciacchitano）促成台灣以理事會主席貴賓身分參與第42屆國際民航組織大會，台灣參與國際民航組織將能提升全球航空安全與保安。