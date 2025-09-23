　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美日韓外長會談憂中國破壞台海穩定　外交部致謝：持續提升國防能力

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國國務卿盧比歐、日本外相岩屋毅及韓國外長趙顯22日在美國紐約會晤，並於會後發布聯合聲明，強調台海和平與穩定的重要性，以及對台灣周邊出現日益頻繁的破壞穩定行為表達關切。對此，外交部長林佳龍表示，這是美日韓三國外長會議本年第三度重申支持維持台海和平與穩定，展現理念相近國家對台海安全的高度關注。外交部對此表達誠摯感謝，並歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由台灣日本關係協會秘書長張仁久進行業務簡報。

有關美日韓三國外長在紐約會晤並發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，並關切在台周圍日益頻繁破壞穩定行為，蕭光偉說明，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、日本外相岩屋毅（Iwaya Takeshi）及韓國外長趙顯（Cho Hyun）於美東時間2025年9月22日在美國紐約會晤，並於會後發布聯合聲明，強調台海和平與穩定的重要性，以及對台灣周邊出現日益頻繁的破壞穩定行為表達關切；鼓勵和平解決兩岸議題，並反對任何片面改變現狀的企圖，同時表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

蕭光偉指出，外交部長林佳龍表示，這是美日韓三國外長會議本年第三度重申支持維持台海和平與穩定，展現理念相近國家對台海安全的高度關注。外交部對此表達誠摯感謝，並歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定。

蕭光偉強調，我國作為國際社會負責任的成員，將持續提升國防能力、強化經濟韌性，並與美、日、韓等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

關鍵字：

台海和平外交部美國日本韓國林佳龍

