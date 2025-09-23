　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／板橋養生館縱火犯抓到了　竟是女員工幹的！不滿被罵報復

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區松江街一家養生會館，23日上午11時許，一名身穿雨衣、戴安全帽的陌生人走進店內，將一瓶裝有汽油的容器潑灑店內，並要求店員將所有現金交出，店員嚇到但不願配合，他隨即點燃汽油，見起火後從容逃離現場，警方及消防人員獲報趕抵，店員自行用滅火器撲滅火勢，警方循線逮捕犯嫌，赫然發現她竟是現職女員工，不滿被老闆罵，才會犯案，因身材壯碩、聲音中性，才沒被女店員認出，訊後將依恐嚇取財及公共危險罪移送法辦。

▼板橋養生館櫃台都是滅火器滅火痕跡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋養生館櫃台都是滅火器滅火痕跡，監視器拍下正女全身包緊緊過馬路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從監視器畫面顯示，犯嫌穿著黃色雨衣、頭戴安全帽，手上還拿著提袋，步行到養生會館前，在店外張望後，疑因櫃檯內僅有一名女店員，於是大膽地開門進入，從手提袋內拿出一個家庭號塑膠牛奶瓶，裏面大約裝有1公升汽油，直接潑灑在櫃檯，並對女店員說「把錢放到袋子裡」。

20多歲女店員已經嚇傻，連忙安撫「先生，你不要這樣！」，犯嫌搶奪未果，竟直接拿出打火機點燃，隨即轉身奪門而出，整個過程大約1分鐘。櫃檯起火後，其他員工立即打滅火器滅火，並同步通報消防119。警消及員警獲報到場，火勢已經被撲滅，警方立即拉起封鎖線進行鑑識，並調閱相關監視器掌握犯嫌逃逸路線。

警方不到3小時，下午2時許，循線在中和區逮捕縱火犯嫌，經調查，赫然發現竟是養生會館現職女員工，35歲鄭姓女子。她表示因被老闆罵，心中不滿，今天上午才去加油站買汽油，到店內潑灑恐嚇，由於鄭女身材壯碩，打扮中性，聲音也像男聲，才沒被女店員認出，警訊後依恐嚇取財及公共危險罪移送偵辦。

▼監視器拍下鄭女全身包緊緊過馬路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋養生館櫃台都是滅火器滅火痕跡，監視器拍下正女全身包緊緊過馬路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

09/22 全台詐欺最新數據

