板橋電塔夫妻雙屍！欠高利貸流連旅館躲債　悲曝「變得如此落魄」

▲一對夫妻疑似因經商失敗，選擇在一處廣播電塔下方輕生。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市板橋區堤外便道一處空地廣播電塔下方今(21日)傳出雙屍案，有民眾晨運時經過意外發現2具遺體，嚇得連忙報案。警方初步調查，死者為56歲的劉男、以及57歲的曹女，2人為夫妻關係，疑似生意失敗，欠地下錢莊200多萬元債務，2人只好四處躲債，最終走上絕路。

警方調查，死者夫妻從事裝潢業，疑似生意不佳、現金流周轉不靈，因此找上地下錢莊借錢，但隨後生意仍不見好轉，加上利息不斷增加，債務如雪球般越滾越大，2人累計已欠下200多萬元，因無力償還，只能流連土城、中和地區旅社四處躲債。

據悉，劉姓夫妻還有育有一對兒女，但孩子都已成年，各自在外租屋，未與父母同住，其中25歲的兒子19日晚間還與父母碰面，但都未發現異狀。

警方在夫妻倆的遺體旁尋獲遺書，內容簡短指出，因欠下200多萬元高利貸變得如此落魄，很對不起媽媽，自覺不孝，夫妻倆的後事就交給兒女簡單處理。目前警方已經通知劉男兒女到場認屍，後續將進行相驗，釐清死因。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995