板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市板橋區堤外便道一處空地廣播電塔下方今(21日)傳出雙屍案，警方調查，劉男(56歲)與妻子曹女(57歲)因裝潢生意失敗，在外欠下200多萬元的高利貸，無力負擔下選擇走上絕路。稍早檢警相驗夫妻2人遺體，劉男25歲的兒子也抵達殯儀館，面對雙親驟逝，神情顯得相當無助。

▲新北板橋廣播電塔夫妻雙屍，檢警相驗遺體，死者兒子（綠色上衣）到場。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，死者夫妻從事裝潢業，疑似生意不佳、現金流周轉不靈，因此找上地下錢莊借錢，但隨後生意仍不見好轉，加上利息不斷增加，債務如雪球般越滾越大，2人累計已欠下200多萬元，因無力償還，只能流連土城、中和地區旅社四處躲債，夫妻倆躲了一段時間後，疑似不堪身心壓力煎熬，加上不願債留子孫，因此才決定攜手共赴黃泉。

據了解，劉男與妻子還育有一對兒女，但都已經成年，各自在外租屋，未與父母同住，其中25歲的兒子19日晚間還曾與雙親碰面，但當時親子互動正常，未發現明顯異狀。

今下午檢警相驗劉姓夫妻遺體，劉男兒子也到殯儀館接受檢警偵訊，協助釐清案情。面對雙親突然驟逝的噩耗，劉兒雖戴著口罩，但不難看出神情相當錯愕且無助。而2人的詳細死因，還有待檢警進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼警方搬著一大袋證物到場。（圖／記者陳以昇攝）