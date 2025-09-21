要查了！板橋夫妻「欠高利貸」釀雙屍　警將過濾錢莊朝重利罪偵辦

▲劉兒相驗結束後領取雙親死亡證明。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市劉姓男子(56歲)與妻子曹女(57歲)因裝潢生意失敗，欠地下錢莊200多萬元債務，夫妻倆人不堪負債重擔，選擇在板橋堤外便道一處空地廣播電塔下方輕生，直到今早才被晨運民眾發現。對此，檢警稍早已經完成相驗，並由劉兒到場領取死亡證明；由於死者遺書提及負債、高利貸、地下錢莊等節，警方後續也將進行調查，全案朝重利罪偵辦。

警方調查，死者夫妻從事裝潢業，但日前因生意不佳，找上地下錢莊借錢，隨後生意不見好轉，但負債卻因高利息而不斷滾雪球般增加，目前夫妻累計欠下200多萬元債務，一度流連土城、中和地區旅社四處躲藏，最終不堪身心壓力，留下遺書，選擇攜手共赴黃泉。

檢警今下午相驗2人遺體，劉男兒子也到殯儀館接受檢警偵訊，協助釐清案情。面對雙親突然驟逝的噩耗，劉兒雖戴著口罩，但不難看出神情相當錯愕且無助。在檢警相驗結束後，由劉兒領取雙親的死亡證明，並處理身後事宜。

警方表示，針對劉姓夫妻因積欠地下錢莊巨額債務，而導致雙屍悲劇，警方將過濾死者通聯紀錄，釐清與幾家錢莊有債務往來、總金額確切為多少，後續全案將朝重利罪偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995