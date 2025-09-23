超商聯名「度小月」推肉燥烤飯糰　晶華紅燒牛肉麵139元吃得到

▲全家與「度小月餐廳」首度聯名推出新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店與台南庶民美食代表「度小月餐廳」首度聯名，推出「肉燥烤飯糰」銅板價42元就能吃；同步還有以靈魂肉燥打造的「擔仔炊粉湯」。7-11也與晶華酒店聯名推出多款新品「北菇滑雞燴飯」、「紅燒牛肉麵」、「府城肉燥厚切排骨飯」等，星級飯店美食只要百元出頭就能吃。

全家觀察麵包、三明治、飯糰，名列野餐必備十大食物，為便利出遊首選輕食，此次與台南庶民美食「度小月餐廳」聯名，推出「肉燥烤飯糰」，醬油炊飯內餡，搭配細火慢燉的度小月肉燥，外層刷上鹹香醬汁，經過烘烤後，散發復古焦香，重現樸實的古早味，售價42元。

同場加映使用度小月靈魂肉燥的「擔仔炊粉湯」，以新竹產地的炊粉，吸附湯汁而不易爛，經典古早味湯底，加入柴魚和紅蔥頭提味，湯底清爽不膩，售價79元。

★7-11 聯名晶華酒店新品

7-11 自有品牌「星級饗宴」與五星飯店「晶華酒店」聯名，近來推出多款新品，主打「北菇滑雞燴飯」嚴選鮮嫩雞腿肉與主廚特調粵式醬汁，將經典粵菜變身創意燴飯，售價109元。

▲7-11與「晶華酒店」聯名，近來推出多款新品。（圖／業者提供）

此波也首度以冷凍微波即食方式，推出晶華酒店多年深受饕客喜愛的「紅燒牛肉麵」，選用多種蔬菜熬製牛骨高湯，搭配Q彈帶勁的寬版刀削麵、滷牛腱肉，還有不可或缺的靈魂酸菜，重現五星飯店料理規格，售價139元。

▲7-11合作晶華酒店推出「紅燒牛肉麵」。（圖／業者提供）

另外，3款暢銷品項「香烤魚排青醬燉飯」、「府城肉燥厚切排骨飯」、「松露起司烤雞義大利麵」也分別進行風味革新，在醬汁和佐料上更貼近餐廳水準，都讓消費者用百元出頭就能享用星級料理。

▲晶華酒店主廚監製打造「紅心芭樂起司蛋糕」，也首次聯名推出無酒精的「荔枝莫希朵」。（圖／業者提供）

同步推薦甜點及飲料，由晶華酒店主廚監製「紅心芭樂起司蛋糕」，使用法國進口紅心芭樂果泥，搭配2種風味乳酪，增添層次口感。還有首次聯名推出無酒精的「荔枝莫希朵」，能品嚐到添加在地荔枝原汁的特殊風味。

▲7-11也與晶華酒店「晶華軒」主廚團隊共同開發「CITY TEA杏仁豆腐冰沙」。（圖／業者提供）

7-ELEVEN更打造24小時冰菓室，隨時都能到全台門市喝到清涼冰沙，這次也與晶華酒店「晶華軒」主廚團隊共同開發「CITY TEA杏仁豆腐冰沙」，嚴選南杏仁，打造香氣馥郁芬芳基底，結合綿密冰沙、滑順細膩的杏仁豆腐，層層堆疊風味，即日起至9月30日嚐鮮價75元。