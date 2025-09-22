超商「防颱優惠」一次看！水、泡麵、微波鮮食「買2件更省」

▲超商防颱優惠來了。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

樺加沙颱風襲來，超商也紛紛推出防颱優惠，讓消費者能就近補貨！7-11將加強民生物資備貨，比平時提升約2成，同步還有瓶裝水第2件5折、微波鮮食85折、88折起，泡麵第2件79折等。萊爾富也有阿Q桶麵第2件6折，冷凍微波麵系列任2件88折等。

★7-ELEVEN

●鮮食、冷凍食品優惠

7-11即日起至10月14日，自有鮮食品牌「Homeal」米飯及麵食類商品，推出「第2件85折」優惠，推薦如「泰式綠咖哩雞肉飯」、「日式牛丼」等主餐。還有與美式餐廳「貳樓」合作開發的多款義大利麵，售價89元起。

7-11與台北晶華酒店合作的「晶華-紅燒牛肉麵」售價139元，還可搭配10月14日前冷凍指定即食小點「2件95折、4件88折」，提供炸物、烤物超過20款豐富選擇。

●水、泡麵、零食、民生品

9月30日前，全台門市多款民生品限時優惠，包括：PH9.0鹼性離子水「第2瓶5折」、拉麵道杯麵「第2件7折」。大補帖藥燉排骨細麵、當歸鴨風味細麵、麻油雞風味細麵、來一客杯麵辛辣香菇風味「第2件79折」，樂事袋裝指定品項「兩件8折、4件77折」。還有買五月花舒敏厚棒抽取衛生紙3串，加贈五月花咖波抽取衛生紙1串。

此外，9月22日至10月5日，7-ELEVEN「i預購」、「i划算」平台精選近60款洗沐保養、小家電及保健食品，推出周周好給利特價活動，像是babaria沐浴乳、石墨烯精油貼布、多功能料理爐等均有優惠。

●咖啡優惠

OPENPOINT行動隨時取則於即日起至9月28日，推出「秋賞CITY風味」活動，CITY CAFE、CITY TEA指定飲品組合最低520元。9月23日至9月30日則推出「教師節快樂」活動，特選咖啡及奶茶系列「買8送4」。

★萊爾富

因應颱風來襲，萊爾富便利商店推出「就近來準備 防颱好安心」活動，集結多項民生商品優惠，協助消費者快速備糧、補貨，颱風天待在家也不怕餓肚子。

即日起至9月30日，萊爾富多款防颱必備商品祭出折扣，包括：阿Q桶麵系列「任選第2件6折」、HL冷凍微波麵點系列「任2件88折」。餅乾零食方面，卡迪那小德薯、可樂果Mini系列「第2件6折」，健達繽紛樂「加25元多1件」。

飲品方面，純喫茶系列「任2件88折」，樂法茶系列則有「買2送1」優惠。喜歡調酒的消費者也可選擇冰結調酒系列「任選3件189元」。

此外，持聯邦信用卡、金融卡，或以HiPay、iPASS MONEY APP綁定聯邦信用卡於萊爾富消費，自即日起至2025年12月31日，皆享不限金額消費5%現折優惠（折扣以整元計算）。