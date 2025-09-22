7-11冰咖啡買1送1、全家+10元多1杯　超商周一限時咖啡優惠

▲7-11冰咖啡買1送1，新一波寄杯優惠多杯520元。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接周一上班日，超商紛紛推出咖啡提神優惠。7-11在LINE禮物電子票券有指定冰咖啡「買1送1」，同時也有周一限定「2杯99元」，OPENPOINT行動隨時取也祭出多杯組合520元。全家指定咖啡第二杯10元，等於兩杯55折起。萊爾富指定咖啡買1送1，APP還有「買49杯送50杯」。

★7-ELEVEN

●LINE禮物電子票券

◾大杯冰精品馥芮白拿鐵，買1送1（原價120元/杯，特價60元/杯）⭢購買連結。

◾冰香鑽水果茶，買1送1（原價70元/杯，特價35元/杯）⭢購買連結。

◾冰珍珠焙火烏龍奶茶，買1送1（原價75元/杯，特價38元/杯）⭢購買連結。

◾大杯冰好時可可，買1送1（原價75元/杯，特價38元/杯）⭢購買連結。

◾大杯冰精品美式，買1送1（原價100元/杯，特價50元/杯）⭢購買連結。

●周一咖啡日

7-11在9月22日周一限定，門市及OPENPOINT行動隨時取同享優惠：

◾大杯燕麥拿鐵，原價75元，特價2杯99元。

◾中杯精品美式／精品拿鐵，原價90元，特價2杯99元。

▲7-11在「OPENPOINT行動隨時取」新一波寄杯咖啡優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT行動隨時取

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至9月28日，推出新一波「秋賞CITY風味」咖啡寄杯優惠，多杯520元：

◾CITY CAFE大杯厚乳／大杯濃萃拿鐵任選12杯520元（限量10萬組）。

◾CITY CAFE大杯美式／大杯拿鐵任選13杯組520元（限量10萬組）。

◾CITY CAFE西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡任選10杯組520元（限量5萬組）。

◾CITY CAFE風味系列指定熱飲（皇家伯爵紅茶／太妃焦糖瑪奇朵／焙烤榛果／好時經典可可／鹿兒島濃焙茶／八女福岡濃抹茶）任選12杯520元（限量5萬組）。

◾CITY TEA青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶任選14杯組520元（限量5萬組）。

◾CITY TEA香鑽水果茶11杯520元（限量5萬組）。

★全家

●周一咖啡日

全家9月22日「周一咖啡日」，在APP隨買跨店取推出指定咖啡「加10元就多一杯」，每位會員可購買2組（4杯），兌換期限至10月31日。

◾大杯特濃美式，原價55元，加10元多1杯，2杯65元。

◾大杯特濃拿鐵，原價65元，加10元多1杯，2杯75元。

◾大杯單品美式，原價100元，加10元多1杯，2杯110元。

◾大杯單品拿鐵，原價110元，加10元多1杯，2杯120元。

▼全家周一限定，指定咖啡加10元多一杯。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至9月30日，新品「特大杯檸檬焙烏龍冰茶」推出嚐鮮價45元，還有「任選2杯79元」優惠。同時，「特大杯氣泡美式咖啡系列」也祭出「買1送1」優惠。

▲萊爾富飲品「買1送1」。（圖／業者提供）

即日起至9月30日在「Hi-Life APP」還有年度最大咖啡優惠，大杯美式「買49送50」，換算下來平均每杯僅23元。

大杯拿鐵「買49送42」，平均一杯僅30元，等於價格直接腰斬，最低49折。