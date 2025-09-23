　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家合作洪瑞珍推「泰奶奶蓋三明治」　7-11聯名香帥蛋糕推新品

▲▼全家便利商店新品。（圖／業者提供）

▲全家便利商店推出軟歐新品，也合作洪瑞珍三明治推創意口味。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

便利商店話題美食又一發！全家看準教師節連假，推出多款新品，從三餐到下午茶都有，早餐主打拿了就走的「石臼軟歐系列」，包括明太子、培根起司、莓果乳酪等口味；更再度與洪瑞珍三明治合作，新增「泰奶奶蓋QQ」、「經典火腿玉米蛋」2款鹹甜口味，搭指定飲料享優惠。

▲▼全家便利商店新品。（圖／業者提供）

▲全家再推3款「石臼」軟歐新品。（圖／業者提供）

●全家新推軟歐系列

全家去年3月首次推出大份量、內餡豐富的大軟歐麵包，上市兩周業績較前年同期成長超過2成，看準消費者喜愛Q彈濕潤口感，且保有穀物香氣的軟歐麵包，再推3款「石臼」軟歐新品，其使用日本九州歷經4年改良的「熊本石臼研磨糯小麥粉」，粉體經石臼機研磨，不僅提升麵包保濕度、Q韌口感，更可保有小麥營養兼具麥香。

首推日本博多老字號「ふくや」辛子明太子製成的「真明太子軟法」，將明太子結合沙拉醬與奶油調製，鹹香微辣帶有奶油香氣和麵包麥香，售價45元。

另有 「火烤培根起司軟歐」售價49元；「莓果乳酪軟歐」內餡融合澳洲奶油乳酪、法國覆盆子果泥、蔓越莓乾，售價45元。即日起至9月30日，麵包全品項「任選第二件6折」。

▲▼全家便利商店新品。（圖／業者提供）

▲全家合作洪瑞珍，新推「泰奶奶蓋QQ」、「經典火腿玉米蛋」2款鹹甜滋味。（圖／業者提供）

●全家 X 洪瑞珍

此外，全家再度與國民三明治「洪瑞珍三明治」合作創意口味，除了今年3月推出即造成轟動的「花生芝麻麻糬」回歸，更新增「泰奶奶蓋QQ」、「經典火腿玉米蛋」2款鹹甜滋味。

其中「泰奶奶蓋QQ三明治」以道地泰奶餡、鮮奶油為基底，再加入寒天QQ，將手搖飲概念融入三明治，變身為吃的飲料，此波「全家 X 洪瑞珍三明治」售價皆為42元，搭配指定飲品「享69元優惠」。

★7-ELEVEN 芋頭季鹹甜美食

▲▼7-11超商新品。（圖／業者提供）

▲7-11芋頭季鹹甜美食齊發。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 近來芋頭季回歸，邀請世界麵包大師賽冠軍吳寶春聯名監製「芋香歐式紫米麵包」，顛覆傳統芋頭麵包偏甜的既有印象，特別以健康、純淨天然為核心，打造歐式麵包。

▼7-11合作吳寶春聯名監製「芋香歐式紫米麵包」。（圖／業者提供）

▲▼7-11超商新品。（圖／業者提供）

7-11 也發現甜點結構中「生乳捲」最受到青睞，自有品牌LaDears生乳捲系列商品至今已創下逾5千萬業績，芋頭季再度推出「芋泥生乳捲」，能嚐到芋頭顆粒，搭配指定咖啡還能享優惠。

▲▼7-11超商新品。（圖／業者提供）

▲7-11與超過40年老字號名店「香帥蛋糕」合作，推出新品（圖／業者提供）

同步新推5款商品，特別跟超過40年老字號芋頭名店「香帥蛋糕」合作，經典芋泥餡搭配肉鬆、鹹蛋黃等組合，推出「芋頭肉鬆」、「芋泥肉鬆嫩蛋捲餅」、「芋泥金沙熱壓土司」鹹甜夢幻聯名陣容。

▲▼7-11超商新品。（圖／業者提供）

▲7-11合作香帥蛋糕，推出新品「香帥芋泥麻糬泡芙」、「香帥芋泥金沙大福」。（圖／業者提供）

甜點則使用在地檳榔心芋頭品種，祭出「香帥芋泥麻糬泡芙」、「香帥芋泥金沙大福」，經典包裝展現懷舊視覺。大福更選用屏東土鴨蛋，拌入鹹甜奶黃與芋泥雙餡，即日起至9月30日，指定品項任選「第二件省10元」。

