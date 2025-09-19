　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

霜淇淋買1送1、可樂泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

▲▼7-11國際咖啡日優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲超商咖啡周末2杯更省。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商周末優惠又來了！7-11即日起至9月21日，多項商品「買2送2」或「2件更省」，像是大杯美式「2杯66元」，生活用品如女性衛生棉「買1送1」。另外，全家也有「康康5」優惠，精選多項商品如霜淇淋、可樂「買1送1」。

★7-ELEVEN

●門市優惠

7-11即日起至9月21日，使用「uniopen 聯名卡、icash2.0、icash Pay、OPEN 錢包」等支付，指定 13 大品類（禮盒、CITY 系列、常溫/冷藏、泡麵、零食、糖果、機能飲、冰品、冷凍食品、啤酒、甜點、寵物食品），消費滿250元立折25元，滿1000元立折100元。

使用uniopen 聯名卡，指定商品滿1000 元，最高立折150元。會員滿千送舒潔抽取式衛生紙1串兌換券 + 50 元禮盒購物金。

▲▼7-11優惠。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11周末加碼優惠。（圖／業者提供）

同步加碼以下優惠：

◾CITY CAFE大杯美式，原價45元，優惠2杯66元。
◾CITY CAFE大杯拿鐵，原價55元，優惠2杯88元。
◾CITY PRIMA精品生椰厚拿鐵，原價110元，第2杯10元。
◾CITY PRIMA水果冰磚系列，原價130元，第2杯10元。
◾CITY PEARL珍珠焙火烏龍奶茶，原價75元，買2送2。
◾CITY TEA香鑽水果茶，原價70元，第2杯10元。
◾CITY CAFE椪糖拿鐵，原價85元，特價50元。
◾可口可樂纖維+PET600，原價35元，買2送2。
◾味味A黑蒜豚骨湯麵，原價39元，買2送2。
◾Niseko北海道牛奶巧酥雪糕，原價40元，第2件10元。
◾小美紅豆粉粿，原價25元，特價4件69元。
◾原味本舖檸檬冰棒／紅豆牛奶冰棒，原價25元，任選6支100元。
◾統一生機綜合纖果／無調味堅果，原價72元，2件99元。
◾泰國Bento辣味魷魚（香蒜口味／香辣口味），原價39元，任選買2送2。
◾質立希臘式優格（蜂蜜／無加糖），原價35元，任選2件49元。
◾瑞士Kagi脆巧餅乾濃巧風味，原價29元，第2件10元。
◾樺達硬喉糖（超涼薄荷／檸檬薄荷），原價42元，任選第2件10元。
◾韓國Binggrae香蕉牛奶／草莓牛奶200ml，原價49元，買2送1。
◾法國La Cigale馬賽皂（薰衣草／橄欖），原價199元，任選買1送1。
◾不倒翁金拉麵杯麵（原味／辛辣），原價49元，買2送2。
◾農心辛拉麵泰式酸辣味（包），原價59元，買2送2。
◾舒潔雲絨抽取1串，原價139元，特價89元。
◾蘇菲清新涼感微涼衛生棉25cm 8片，原價99元，買1送1。
◾NF蘆薈保濕舒緩凝膠（300ml／150ml），原價159元，任選買1送1。
◾御料小館香辣炸雞球／椒鹽鹽酥雞，原價45元，買2送1。
◾大成舒迷雞胸肉（日式鹽花），原價59元，第2件79折。

★全家

●康康5「買1送1」

全家便利商店「康康5」即日起至9月21日，精選多項好康買1送1。

「同品項買1送1」包括：阿奇儂Ｘ鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、杜老爺紅豆牛奶ＱＱ雪糕、微鹼性竹炭離子水、可口可樂435ml、FamiCollection檸檬氣泡水、Fami!ce霜淇淋（不限口味）。

「任選買1送1」包括：農心辛炒麵、農心辛炒麵（起司風味）、Let's Tea焙茶拿鐵（大杯／冰熱不限）、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵（大杯／冰熱不限）。

▼全家康康5優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●會員優惠

全家便利商店即日起至9月21日，同步還有會員優惠，多款飲品、冰品、零食與熟食祭出折扣，生活用品包含舒潔厚韌抽取衛生紙「原價280元，特價89元」、舒潔舒涼冰巾「原價99元，特價39元」。

咖啡飲品方面，Let’s Café大杯特濃系列任選「兩件79元」，Let’s Tea特大百香QQ綠則推「第二杯10元」。另有多款指定商品「買1送1」，包括福樂自然零無加糖優酪乳、DyDo日式黑咖啡、m2美麗快充盒、天然穀燕麥棒等。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●限時殺優惠

萊爾富自即日起至9月21日推出「限時殺」優惠活動，包括舒潔雲絲舒適抽取衛生紙原價280元，現單件特價89元。飲品方面，樂法職人奶茶「買2送1」，可口可樂ZERO 600ml、每朝EX黑咖啡則是「買1送1」。

零食包括味味A爆香三杯風味炒泡麵、沾醬薯條造型QQ軟糖、青梅之家青梅精糖、Konomi相撲手脆紫菜、農心安城湯麵等多款人氣商品，也同享「買1送1」。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●果茶第二件6折

萊爾富「樂法鮮果茶」系列，以冷壓技術保留新鮮水果香甜，2款口味包括「鳳梨茂谷柑綜合鮮果茶」、「冷壓奇異果果茶」，售價皆為49元，即日起至9月30日限時促銷，任選第「二件享6折」優惠。

●鮮食便當7折

此外，萊爾富推動「惜福食堂」計畫，賞味期限前7小時，鮮食便當推出「7折優惠」，鼓勵消費者購買並避免浪費。

▲▼萊爾富超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富鮮果茶、即期便當優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富超商優惠。（圖／業者提供）

★OK mart

OK mart 在9月19日當天，全台門市OK CAFE特大杯莊園美式／拿鐵（含極淬系列），同品項「買2送1」。

除門市優惠外，OKmall 雲端商城也同步加碼，推出多組超值咖啡組合：

特大杯莊園美式／拿鐵：買6送3、買20送12。
特大杯極淬莊園美式／拿鐵：買6送3、買20送12。

▲OK mart 咖啡限時特價。（圖／業者提供）

另外，即日起至9月21日，OKmart 初鹿牧場牛奶雪糕（原價45元）「第2件5折」、明治超級杯冰淇淋 香草風味／抹茶（原價79元），特價「買2送1」。

09/21 全台詐欺最新數據

