政治 政治焦點 國會直播 專題報導

普發1萬設「拒領選項」？　吳思瑤：實在是擾民的「多此一舉」

▼▲行政院長卓榮泰接見釋昭慧法師一行人。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰日前接見釋昭慧法師一行人。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰19日接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師，針對普發現金1萬元政策，釋昭慧提議普發現金登記網站新增「不領取」選項的可行性，讓民眾多一種選擇，行政院也表示請財政部研議。對此，民進黨立委吳思瑤今（23）日表示，這實在是擾民的「多此一舉」，黨團成員這幾天都積極向行政院反映各界意見，相信行政院會調整，負面政策快改。

卓榮泰日前與釋昭慧召集人一行進行意見交流，並請財政部會後研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項之可行性，提供民眾多一項選擇，「把錢留在國庫」，讓政府後續能夠在編列未來預算時，能夠進行妥善運用，例如國安韌性相關計畫，或者「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」四大優先政策等。

對此，吳思瑤直言，普發現金在系統上另設「拒領」選項，實在是擾民的「多此一舉」。黨團成員這幾天都積極向行政院反映各界意見，要求檢討。相信行政院會做出回應並進行調整。

吳思瑤提到，剛好收到賑災基金會的感謝狀，先前捐贈一月薪水支持丹娜絲風災重建。她強調，不管領取一萬、領取再捐贈，或不領挹注國庫，國人都享有最自由多元的選擇。

