普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

▲行政院長卓榮泰接見釋昭慧法師一行人。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰日前接見「搶救國庫聯盟」召集人釋昭慧法師一行，卓榮泰也指示財政部，後續研議普發1萬增設不領取選項的可行性，提供民眾選擇。對此，學者李忠憲今(22日)痛批，這個設計簡直是政治心理測驗，綠營支持者要不要點「拒領」，像是參加自願被羞辱的試煉，今天自己不會偽善，點什麼「拒領」，普發1萬加上「拒領」選項，看似自由，實際是情緒勒索，以前政府要你的錢，現在政府還要支持者的臉皮，唯一不變的「支持者永遠要被當沙包」。

李忠憲表示，普發一萬，多了一個「拒領」按鈕，等於公開叫支持者表態「我就是那個願意當沙包的忠貞分子」。這個設計簡直是政治心理測驗，藍白邊罵邊領，鈔票照收，而綠營支持者要不要點「拒領」，像是參加一場自願被羞辱的公開試煉。

李忠憲痛批，普發1萬就是垃圾政策，而且是跨黨派合作的垃圾，藍白阻擋補助台電、刪除國防預算，民進黨卻配合大撒幣，最後大家都在裡面扮演了重要角色，讓出來支持大罷免的人當了大傻瓜。

李忠憲直言，自己一定會去領，因為這10萬元，不是恩惠，而是賴卓政府最無能的證明，既然是荒謬劇，就要親身體驗，才算參與過這段台灣政治的黑色幽默。

李忠憲說，民主自由是什麼？是追求幸福，當年支持年金改革，那是為了更公平的制度，今天自己不會偽善，點什麼「拒領」鍵，會比照川普的邏輯「他恨對手，不希望對手過得好」，這雖然很直白，而且激烈，退1萬步，不會讓自己過得比藍白更差，門都沒有！

李忠憲認為，這場戲碼，其實一點都不新鮮，在動員戡亂時期，軍公教被要求「捐薪愛國」，表面自願，實際是半強迫，今天，普發一萬卻加上「拒領」選項，看似自由，實際是情緒勒索。

李忠憲批評，以前政府要你的錢，現在政府還要支持者的臉皮，唯一不變的「支持者永遠要被當沙包」，但自己要打沙包，不要當沙包。

另外，媒體人周玉蔻也批評，行政院要研議普發一萬元的選項中，加入一個「不領」，結果被罵翻了，也被譏笑到爆了！藍的諷這是「脫褲子放屁」、綠的批「蠢到沒極限」。

周玉蔻直言，自己覺得這兩句話都很難辯駁，這到底是誰做的決定？國事如麻，結果行政院大陣仗會見釋昭慧等人，現在的內閣到底是不是人心肉做的啊？這樣就能夠搶救國庫了？笑死人，幼稚。