行政院不設拒領普發1萬選項　釋昭慧：從善如流將繼續力推拒領運動

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰上週接見釋昭慧法師後，指示財政部研議普發1萬「不領取」選項的可行性，遭各界批評後，行政院今(23日)決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面。對此，釋昭慧表示，自己仔細了解狀況後從善如流，不堅持行政院非要設「第六種拒領管道」不可，戰術可以轉換，搶救國庫的戰略則貫徹始終，將會持續搶救國庫，力推「拒領一萬」運動。

▲釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

釋昭慧表示，自己首先高度讚嘆卓榮泰院長，擁有一個超越黨派糾葛，聆聽民間意見的高度與胸襟。

釋昭慧表示，其次，自己與院方有良好的溝通管道，第一時間已得悉，資訊部門有資安顧慮，資訊工程部門擔心，設立第六種「拒領」管道，不像前五種管道，它欠缺銀行把關的嚴密防偽系統，萬一有心人故意輸入別人的個資，簽具「不領一萬」，當事人卻一無所知，可能會衍生不必要的糾紛。

釋昭慧說，自己仔細了解狀況後從善如流，不堅持行政院非要設「第六種管道」不可。因為，戰略制高點其實是「反對無差別大撒幣」，至於第六種管道，那只是退而求其次的戰術運用。

釋昭慧強調，戰術可以轉換，搶救國庫的戰略則貫徹始終，絕對不變初衷，所以他們可以不堅持第六管道，但會繼續以民間力量，持續搶救國庫，力推「拒領一萬」運動！