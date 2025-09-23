　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院不設拒領普發1萬選項　釋昭慧：從善如流將繼續力推拒領運動

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰上週接見釋昭慧法師後，指示財政部研議普發1萬「不領取」選項的可行性，遭各界批評後，行政院今(23日)決定維持原有的領取管道，不增設額外的頁面。對此，釋昭慧表示，自己仔細了解狀況後從善如流，不堅持行政院非要設「第六種拒領管道」不可，戰術可以轉換，搶救國庫的戰略則貫徹始終，將會持續搶救國庫，力推「拒領一萬」運動。

▲▼釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

▲釋昭慧法師。（圖／記者陳家祥攝）

釋昭慧表示，自己首先高度讚嘆卓榮泰院長，擁有一個超越黨派糾葛，聆聽民間意見的高度與胸襟。

釋昭慧表示，其次，自己與院方有良好的溝通管道，第一時間已得悉，資訊部門有資安顧慮，資訊工程部門擔心，設立第六種「拒領」管道，不像前五種管道，它欠缺銀行把關的嚴密防偽系統，萬一有心人故意輸入別人的個資，簽具「不領一萬」，當事人卻一無所知，可能會衍生不必要的糾紛。

釋昭慧說，自己仔細了解狀況後從善如流，不堅持行政院非要設「第六種管道」不可。因為，戰略制高點其實是「反對無差別大撒幣」，至於第六種管道，那只是退而求其次的戰術運用。

釋昭慧強調，戰術可以轉換，搶救國庫的戰略則貫徹始終，絕對不變初衷，所以他們可以不堅持第六管道，但會繼續以民間力量，持續搶救國庫，力推「拒領一萬」運動！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 3 0312 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發
鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓
快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮堰塞湖溢流！卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

政院指已說清新版財劃法補助事權　北市嗆：只有簡報沒有公文

馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

特搜隊待命中　陳其邁「同島一命」：高雄風災也受各地朋友支援

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮撐住！堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　台北先遣搜救隊連夜支援救災

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

花蓮堰塞湖壩頂溢流！　沖毀馬太鞍溪橋空拍畫面曝

王柏傑分手..方志友送「解脫蛋糕」　曝謝欣穎「跟她女兒是忘年之交」

成功嶺新兵打靶重傷！　沈伯洋：國軍裝備常放倉庫積灰塵

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流 鄰近地區淹水

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：挑戰人性「踏入必輸的局」

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

新兵臉遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵　粉專傻：這種草包怎當國防立委

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

花蓮堰塞湖溢流！卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

政院指已說清新版財劃法補助事權　北市嗆：只有簡報沒有公文

馬太鞍溪溢流釀災　民進黨速援救災物資、徵調泛舟物品助災民撤離

特搜隊待命中　陳其邁「同島一命」：高雄風災也受各地朋友支援

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

花蓮撐住！堰塞湖潰堤沖毀光復鄉　台北先遣搜救隊連夜支援救災

秋分到！　4生肖大豐收

洪水強灌花蓮奪14命！救難人員「橘色大桶子裝嬰兒」　救人畫面曝光

佐佐木朗希飆161.9公里！羅伯斯曝25日重返大聯盟角色安排

女外送員拒幫買菸　PO文抱怨「沒遮個資」反挨罰3萬

快訊／光復已知14死18傷上百人失蹤　1樓長者受困多罹難

TOYOTA「新Corolla Cross雙生車」大陸開賣折合45萬新台幣！採第5代油電

坤悅邀震驚13億人「超級演說家」寇乃馨　分享高情商溝通坤粉嗨翻

狠嗆普丁顏面盡失　川普：美國準備「祭重稅」逼停戰爭

《我家的事》曾敬驊「國中照」被挖出！戴粗框眼鏡青澀模樣　網讚從小帥到大

大谷翔平季後賽前最後登板　羅伯斯：若順利將挑戰6局

【泥水狂灌】花蓮全聯員工腰深水中自救！受困2樓倉庫待援

政治熱門新聞

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

傅崐萁棄選國民黨主席　真正布局曝光

普發1萬「不領取」掀綠營眾怒　王鴻薇：踏入必輸的局

快訊／馬太鞍溪溢流釀災　賴清德下令：全力助花蓮！國軍儘速投入

堰塞湖沖毀光復鄉　卓榮泰成立前進指揮所、明早赴花蓮勘災

參謀總長命陸軍明花蓮設前進指揮所　第三、四作戰區也整備待命

卓榮泰見釋昭慧研議「拒領普發1萬」選項　溫朗東轟：已明顯不適任

堰塞湖工程8月已納特別預算處理　傅崐萁：盼政院負起責盡快解決

即／財產申報再出包被罰72萬　鍾東錦說話了

特搜隊待命中　陳其邁：高雄風災也受各地支援

卓榮泰成立前進協調所　經濟部、環境部、陸軍都進駐

普發1萬政院研議「拒領」選項　學者轟偽善：情緒勒索支持者當沙包

快訊／普發1萬設「拒領」喊卡　行政院：維持原有領取管道

他列5大點反轟釋昭慧：道德綁架製造新的分裂

更多熱門

相關新聞

台灣切勿重蹈美國「部落主義」政治撕裂的覆轍

台灣切勿重蹈美國「部落主義」政治撕裂的覆轍

大罷免的喧囂漸漸平息，台灣並未如總統賴清德所期許的那樣步入「安養生息」的寧靜港灣。一場關於「台灣地位未定」與「台灣是否光復」的激烈爭論如洶湧浪潮般襲來，再次將藍綠兩大陣營進一步撕裂。

花蓮堰塞湖壩頂溢流　沈伯洋：已聯繫災變中心並協調增派人手協助

花蓮堰塞湖壩頂溢流　沈伯洋：已聯繫災變中心並協調增派人手協助

北市府臨時喊卡雙城論壇反嗆中央「卡蔣」　綠傻眼：市府自己反悔的

北市府臨時喊卡雙城論壇反嗆中央「卡蔣」　綠傻眼：市府自己反悔的

鄭麗文表態：願為台灣安全和習近平對話　不支持國防預算超過GDP3%

鄭麗文表態：願為台灣安全和習近平對話　不支持國防預算超過GDP3%

馬太鞍溪堰塞湖等於一座水庫！　傅崐萁盼中央集思長遠解決方案

馬太鞍溪堰塞湖等於一座水庫！　傅崐萁盼中央集思長遠解決方案

關鍵字：

釋昭慧卓榮泰普發1萬民進黨拒領搶救國庫

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎積分歸零！英名球評致敬

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

瘋傳樺加沙近地球上限強度　專家回應

快訊／三颱共舞！　博羅依凌晨生成最新路徑曝

14萬月薪全捐「日常開銷怎辦」　釋昭慧一口氣全說了！

高壓氧艙爆炸！5歲弟治療一半「活活燒死」

馬克宏在紐約街頭被警察攔下　當場打給川普吐槽

日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

新兵遭炸！沈伯洋稱裝備長灰塵引議

郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　

賴清德拋5萬免繳稅　財政部揭：有條件

LINE「12款免費貼圖」限時下載！小水豚、台8女神曾莞婷

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓

OL遭「惡魔丘比特」迷昏　淫邪清潔工落網

更多

最夯影音

更多
驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地

驚險畫面曝！北市女騎士雨夜載10歲兒　撞分隔島人車噴飛墜地
花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

希澈被告白「長得帥」摸頭殺粉絲　下秒大反轉…氣喊：啊C！

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

成功嶺新兵最新傷勢曝！1/3臉消失腦卡極細碎片　輸血2萬c.c.搶命

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面