快訊／大罷免「亮票」挨告出庭　趙少康：那是展示，哪有亮？

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

前中廣董事長趙少康在7月26日全國大罷免投票日時，在圈票區外亮出選票給媒體拍攝，引起違法亮票質疑，雖然趙少康回應表示是一時失誤，仍被依《公職人員選罷法》移送法辦，台北地檢署23日以被告身分傳喚趙少康出庭說明。趙少康出庭前受訪否認亮票，「那是展示，哪有亮？」、「誰知道你們(媒體)拿長鏡頭定格拍呢？只是表示有投票而已。」

▲趙少康否認罷免投票亮票，稱是展示已經投票，但被媒體用長鏡頭拍攝。（圖／記者黃宥寧攝）

趙少康在投票日當天一早陪同國民黨立委羅智強投票，兩人接受完媒體訪問後，趙少康上樓投票，不過趙少康投完票離開圈票區，竟然直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路到走近票匭後，才對折投入票匭。

趙少康事後在媒體群組回應解釋，不小心把選票的背面當成正面展示了，其實自己「不贊成罷免」立場外界都清楚知道，一時失誤，不小心露出正面，這是錯誤示範。8月23日第二波罷免暨公投投票日，趙少康格外留意，圈票後先確認票面乾淨，還隱約揮動票紙，避免印泥暈染，之後將票對折，才走出圈票處投入票匭，整個過程顯得謹慎許多。

依《公職人員選罷法》第88條第2項規定，投票人圈定後，不得將圈定內容出示他人；同法第105條規定，違反第63條第2項或第88條第2項規定或有第65條第項各款情事之一，經令其退出而不退出者，處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。