政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬太鞍溪堰塞湖等於一座水庫！　傅崐萁盼中央集思長遠解決方案

▲卓榮泰23日上午坐鎮中央災害應變中心，傅崐萁受邀出席。（圖／翻攝自Facebook／傅崐萁）

▲卓榮泰23日上午坐鎮中央災害應變中心，傅崐萁受邀出席。（圖／翻攝自Facebook／傅崐萁）

記者蘇晏男／台北報導

考量強颱樺加沙影響，行政院長卓榮泰延期今（23日）原定上午拜會立法院藍綠黨團行程，改坐鎮中央災害應變中心，國民黨立法院黨團總召傅崐萁受邀出席。傅崐萁表示，馬太鞍溪堰塞湖幾乎是台灣一個水庫的蓄水量，溢流下來的速度可能非常快，已經是國家級的問題，懇請卓榮泰、行政院所有團隊及國防部一起集思廣益一個長遠性、完整的解決方案，地方政府及花蓮人民都願意來配合，對於相關可能性的災害預防性處理，國會也絕對會來支持。

傅崐萁23日下午在臉書表示，花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖水位今中午前溢流，原要前往立法院拜會藍綠黨團的卓榮泰也緊急更改行程，邀請他共同赴新店中央災害應變中心關心花蓮馬太鞍溢流情形，並聽取各部會相關預測、監控、救災、組織等應變報告。

傅崐萁表示，他向卓榮泰及各部會說明，花東地區是台灣的迎風面，颱風來時即便沒有登陸花蓮、台東，但它的大雨包往往都在東岸，尤其是宜蘭、花蓮、台東、屏東；所以這次堰塞湖的問題，不只是大颱風來時所面對的強降雨，甚至沒有颱風時，光是氣流的強降雨，也會造成堰塞湖有相關的影響。

傅崐萁也向卓榮泰說，更嚴重的是花蓮位在大陸版塊與菲律賽版塊交界，常常會發生地震，而堰塞湖是從民國90年至92年間左右開始延續至現在大概20多年間；隨著水位持續升高，大約12年前就開始有溢流情形。

傅崐萁表示，他在此要向行政院請求協助，畢竟現在所有的告警系統，是在可預測的颱風或強降雨時，面對堰塞湖可能造成的災害，先做人民的疏散。這次光是一個光復鄉，就8449人撤離；包含垂直避難、依親及至避難所三鄉鎮共8500多人撤離。但未來每一次強降雨或稍微大風時，光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉都會不斷面對同樣的問題，警戒範圍居民、街上人民都要撤離、疏散。

傅崐萁指出，馬太鞍溪堰塞湖積蓄水量達8600多萬立方公尺，幾乎是台灣一個水庫的蓄水量，當這個蓄水量因地震或其他原因而崩潰，將會造成非常巨大的災難，且溢流下來的速度可能非常快，遠遠超過現在的估算。這已經是國家級的問題，「但我們能夠先做預防性的準備，如果能逐步將堰塞湖的水位高度下降，或是想辦法將水導引出來，以預防隨時可能會發生的災害及問題」。

傅崐萁表示，懇請行政院卓院長、行政院所有團隊及國防部大家一起集思廣益來做一個長遠性、完整的解決方案，地方政府及花蓮人民都願意來配合，對於相關可能性的災害預防性處理，國會也絕對會來支持。

14人罹難！「橘色大桶子裝嬰兒」救人畫面曝光
為何不先炸抽堰塞湖？內行解答　連續搶救10hrs「隊員攤地」
丈夫入獄！　安以軒消失10月近況曝
快訊／光復已知14死18傷多人失蹤　1樓長者受困多罹難
高鐵首列打造中「N700ST」雛型曝　運量爆棚史哲2度飛日本
快訊／台東新增1鄉停班課！　3縣9區一次看
「或許多數人對我們產生質疑...」35歲陳敏賜抗韓開轟感性發
鳥鳥亂入「花蓮大橋」40分鐘　網友大歪樓
快訊／國家警報響！　大雷雨襲3縣市

快訊／花蓮堰塞湖壩頂溢流　婦緊抱水泥柱畫面曝

強颱樺加沙劃過台灣南部海域，外圍環流為東台灣帶來強風豪雨。花蓮馬太鞍溪堰塞湖今(23日)下午2時50分因累積雨量太大，發生壩頂溢流，大量泥流湧入下游萬榮鄉、鳳林鎮及光復鄉等地，市區道路遭泥水淹沒，宛如海嘯一般。還有民眾於臉書社團「花蓮人」求救，表示媽媽抱著電線桿，但水還是在漲「光復市場附近的人可以幫忙救救我媽媽嗎？」

卓榮泰樺加沙強颱颱風花蓮傅崐萁馬太鞍溪堰塞湖

