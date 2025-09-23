樺加沙狂風豪雨宜蘭照常上班課掀民怨　代理縣長回應了

記者游芳男／宜蘭報導

樺加沙颱風來襲，宜蘭縣狂風豪雨卻正常上班上課，引發民眾不滿。今（23日）晨臉書社團「宜蘭知識+」掀起怒火，代理縣長成為眾矢之的，有人怒批：代理縣長眼耳有問題，孩子全身濕答答上學，如何專注課業？宜蘭縣代理縣長林茂盛回應說，宜蘭雖未達停班課標準，仍要求包括水資處、交通處等各單位，持續和各鄉鎮市公所保持聯繫，做好因應措施，其中大南澳等9校早已宣布停班課。

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛。（圖／記者游芳男翻攝）

林茂盛表示，宜蘭雖未列入颱風警戒區，但持續掌握預報，風力雨量未達停班課標準，仍要求包括水資處、交通處等各單位，持續和各鄉鎮市公所保持聯繫，做好因應措施。

其中大南澳等9校，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，評估雨量及路況恐有致災危險後，自行宣布停班課，縣府教育處、人事處也隨即掌握發布，目前與大同、南澳鄉保持聯繫及警戒，一有颱風過境災情將立即處置。

不過，宜蘭縣狂風豪雨卻正常上班上課，引發民眾不滿。今晨臉書社團「宜蘭知識+」掀起怒火，代理縣長成為眾矢之的。網友紛紛留言抒發不滿：「風雨超大不停班停課合理嗎？」「家長只能自行放假」「宜蘭好像孤兒沒人管」。但也有人冷靜回應，暴風圈已離台，風雨數據未達停課標準，法律上無法放假。只能說，代理縣長的決定雖合法，但民眾情緒無法平息。