國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普最快本周簽署TikTok協議　白宮：由美國投資方持有

▲川普。（圖／路透）

▲川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普日前表示，已與中國達成TikTok海外業務的出售協議。白宮於22日證實，川普預計於本周正式簽署協議，TikTok屆時將由多數美國投資者持有，並設立具備國安與網安背景的董事會監督營運。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出，TikTok在新架構下，將由美國科技企業甲骨文（Oracle）與政府合作，負責平台的資安管理。美國用戶的資料將完全儲存在甲骨文在美國境內的數據伺服器中，確保不受中國或其他外國勢力的監控與干預。

此外，TikTok的演算法將在美國本土重新訓練與調整，脫離母公司字節跳動（ByteDance）的掌控。李威特強調，這將保障TikTok平台的獨立性與開放性，美國用戶仍可接觸來自世界各地的內容，維持其全球社群平台的特性。

李威特也補充表示，儘管尚未掌握完整協議文本，但根據初步評估，這項協議未來4年內將為美國創造約1780億美元（約新台幣5.37兆元）的經濟活動。她強調，此舉不僅確保美國青少年仍能使用TikTok，也讓無數仰賴該平台營運的中小企業能持續進行數位行銷與業務拓展。

川普日前透露，他已與中國國家主席習近平通話確認協議內容，雙方對於TikTok在美運作新模式達成共識。外界預期此舉將大幅改變TikTok在美國的商業結構與營運模式，為雙邊科技與貿易關係帶來關鍵變化。

09/21 全台詐欺最新數據

