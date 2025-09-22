「我的招牌老師」首映！　台南市學生真情告白教師節特輯獻感恩

▲台南市教育局推出「我的招牌老師」影片，學生模仿老師招牌動作，溫馨呈現師生情感連結。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為感謝教師平日的無私奉獻，台南市教育局今年教師節規劃系列活動，除製播「2025台南教育之星來透可」系列影片外，更特別推出「我的招牌老師」特輯，透過深入校園採訪學生，呈現他們心目中最難忘的老師招牌動作。

影片於22日舉辦首播分享會，副市長葉澤山代表市長黃偉哲，與教育局長鄭新輝、校長及家長團體齊聚一堂，共同向全市教師獻上節日祝福。

副市長葉澤山致詞時表示，每位老師都有獨特的教學風格，那些看似日常的手勢、語調，早已烙印在學生心中，成為珍貴的成長記憶與人生動力。透過影片，市府看見教育陪伴的力量，也看見老師對學生無微不至的照護與提攜，謹以此片向全體教師致上最高敬意。

教育局長鄭新輝則指出，「我的招牌老師」透過學生模仿老師講課手勢、課堂開場的暖心問候等片段，展現師生間深厚的情感。每一個招牌動作都蘊含鼓勵與支持，讓學生在面對挑戰時更有勇氣，深刻體現教育的溫度與影響力。

分享會由安南區安慶國小合唱團演唱教師節主題曲〈老師謝謝您〉揭開序幕，現場氣氛溫馨感人。會後影片將於教育局臉書粉專「教育花路米」上線推播，並同步推出教育部師鐸獎得主專訪系列，邀請市民踴躍點閱與分享，一同在感恩時節向老師們道聲「教師節快樂！」。